Эрдоган назвал выгодным соглашение с Россией по Идлибу

Соглашение по нормализации ситуации в сирийской провинции Идлиб, заключенное в Москве накануне, принесет Анкаре пользу. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган по итогам саммита в российской столице. Его слова приводит газета Hurriyet.

"Оно (соглашение - примечание "РГ") защищает границы нашей страны от атак сирийского режима и терактов, готовит почву для стабилизации и нормализации в регионе, защищает наших военных и мирное население", - отметил турецкий лидер.

Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в четверг согласовали совместный меморандум по урегулированию конфликта в Сирии. Согласно документу, с полуночи 6 марта в Идлибе введен режим прекращения огня. Кроме того, стороны объявили о начале совместного патрулирования важной со стратегической точки зрения трассы М4, которая сейчас находится под контролем боевиков.