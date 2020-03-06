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Рубрика: В мире

ФБР использует образ Владимира Высоцкого для поиска информаторов в России

Текст: Владимир Шилов
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Власти США проявляют чудеса изобретательности, чтобы достичь своей цели - получить интересующую информацию по России. В этих целях ФБР запустило в соцсетях рекламу на русском с Владимиром Высоцким. Соответствующее объявление размещено на официальной странице ведомства в Facebook.

Фото: AP Photo/Manuel Balce Ceneta
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Черно-белая фотография поэта снабжена следующей надписью: "Место встречи изменить нельзя. Нам есть, о чем поговорить. Мы тоже любим Высоцкого". Затем следует призыв поделится "информацией, которая может помочь ФБР".

Как предает ТАСС, в сети также можно найти другие объявления схожего содержания. На одном из них изображены разговаривающие друг с другом люди с надписью: "Спасение утопающих - дело рук самих утопающих" и "Мы готовы к разговору. Дело за вами".

В Москве за последние годы неоднократно обвиняли Вашингтон в "подрывной деятельности" против России. По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, "международную атмосферу серьезно отравляет раскручивание информационных войн с использованием глобальных СМИ, интернета, социальных сетей".

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