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Рубрика: Власть

Формируется деловая программа форума "Армия"

5 марта в Доме Правительства Российской Федерации состоялось совещание под руководством члена коллегии Военно-промышленной комиссии РФ М.В. Осыко в рамках подготовки Конгресса "Диверсификация ОПК в интересах национальных проектов. Трансформация производственной базы".

На совещании выступил генеральный директор ООО "Международные конгрессы и выставки" А.В. Едренкин. Он представил собравшимся проект замысла Конгресса и рассказал о преимуществах его проведения в рамках форума "Армия-2020".

Проведение Конгресса на площадке форума "Армия-2020", объединяющего все предприятия ОПК, будет способствовать минимизации организационных и финансовых затрат со стороны участников Конгресса. В рамках Форума будет развернута широкомасштабная экспозиция, которая позволит наглядно продемонстрировать потенциальные возможности использования мощностей оборонной промышленности России в интересах гражданского сектора.

Конгресс пройдет с 24 по 28 августа в КВЦ "Патриот" и станет одним из основных мероприятий деловой программы форума "Армия-2020". В нем примут участие руководители федеральных органов исполнительной власти по национальным проектам, главы субъектов Российской Федерации, а также руководители ОПК России, генеральные конструкторы и главные инженеры, представители экспертного сообщества. В рамках Конгресса пройдет 34 деловых мероприятия, среди которых 5 пленарных заседаний, 1 панельная дискуссия, 6 конференций, 11 круглых столов и 11 презентационных сессий. В общей сложности ожидается, что в работе Конгресса примет участие около 4 500 человек.

Международный военно-технический форум "Армия-2020" является знаковым событием в России и в мире. Он состоится с 23 по 29 августа в КВЦ "Патриот", на полигоне "Алабино" и аэродроме "Кубинка".

Власть Безопасность Армия Международный военно-технический форум "Армия"

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