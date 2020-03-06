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06.03.2020 14:04
Рубрика: Происшествия

ФСБ и СК выявили исчезновение 3 млрд рублей "оборонных" средств

Текст: Иван Петров
Масштабную спецоперацию по разоблачению мошеннической схемы по хищению средств, выделенных на нужды оборонного комплекса, провели сотрудники ФСБ России и Следственного комитета РФ.
Фото: РИА Новости Фото: РИА Новости
Фото: РИА Новости

"В ходе проведения оперативно-следственных мероприятий пресечена противоправная деятельность группы лиц по хищению бюджетных средств в размере более 3 млрд рублей, выделенных в рамках реализации Федеральной целевой программы "Развитие оборонно-промышленного комплекса РФ на 2011 - 2020 годы", - сообщает Центр общественных связей ФСБ России.

Отмечается, что подозреваемые путем заключения фиктивных контрактов выводили средства на счета аффилированных юридических лиц. По данным ФСБ, в состав преступной группы входили гендиректор ООО СК "Строй Групп" Павел Бабаев и его советник Константин Лобода.

Фото: Pixabay
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В свою очередь в Следственном комитете России рассказали, что в отношении указанных лиц возбуждено и расследуется уголовное дело по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса России "мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере".

Отмечается, что фигурантам уже предъявлены обвинения, и оба заключены под стражу.

"Следствием установлено, что договорные обязательства руководством ООО СК "Строй Групп" не исполнены, а сроки реализации проектов сорваны", - сказала официальный представитель СК России Светлана Петренко.

Следователи совместно с оперативными сотрудниками ФСБ уже провели обыски по местам жительства и работы обвиняемых. В настоящее время допрошены представители и сотрудники оборонных предприятий, назначены финансово-экономические экспертизы. "Устанавливается круг лиц, причастных к совершенному преступлению, а также руководители фирм-"однодневок", через которые проводились операции по выводу бюджетных средств за рубеж", - уточнила Светлана Петренко.

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