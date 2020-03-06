Гендир "Локомотива": На пост тренера претендуют 2-3 человека помимо Семина

На ближайшем заседании совета директоров футбольного клуба "Локомотив" будут обсуждать позицию главного тренера. Помимо действующего рулевого Юрия Семина на эту должность представят еще двух-трех кандидатов, сообщил генеральный директор московской команды Василий Кикнадзе.

Контракт Семина, при котором "Локомотив" спустя продолжительное время выиграл чемпионат России в 2018 году, истекает нынешним летом. По неподтвержденной информации, договор с 72-летним специалистом могут не продлить.

"У меня будет своя позиция, совет директоров будет предлагать позицию по нынешнему главному тренеру, а также другие две-три кандидатуры, по-другому не бывает, это нормальная практика", - сказал ТАСС Кикнадзе, добавив, что это произойдет не раньше середины-конца апреля.

В ответ Семин заявил, что не будет комментировать эту информацию. "В словах Кикнадзе очень много неточностей", - подчеркнул тренер, чьи слова приводит Sport24.

"Локомотив" под руководством Семина трижды выигрывал чемпионат России (в 2002, 2004 и 2018 годах) и шесть раз завоевывал Кубок страны (1996, 1997, 2000, 2001, 2017, 2019). В прошлом сезоне железнодорожники стали вице-чемпионами страны, а в текущем занимают пятое место в турнирной таблице, на 11 баллов отставая от лидера - санкт-петербургского "Зенита".