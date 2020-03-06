Госдеп США поднял до наивысшего уровень опасности поездок на Гаити

Госдепартамент США поднял до максимально высокого - четвертого уровня "Не ездить" - рекомендации по поводу поездок на Гаити. Такое решение было принято из-за разгула там преступности.

В Госдепе отмечают, что вооруженные грабежи и угон автомобилей являются обычным явлением. "Широко распространены похищения людей, среди которых были и граждане США", - цитирует РИА Новости заявление. Американские власти также сообщают об уличных беспорядках и неспособности местной полиции справиться с ними.

Социально-политический кризис в Гаити продолжается около года. Манифестанты обвиняют власти в коррупции, экономических проблемах и росте преступности.