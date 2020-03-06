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06.03.2020 11:56
Рубрика: Власть

Госдума отменяет форум "Развитие парламентаризма" из-за коронавируса

Текст: Татьяна Замахина

Госдума отменит международный форум "Развитие парламентаризма", который планировалось провести летом этого года, из-за ситуации с коронавирусом. Об этом сообщил журналистам спикер нижней палаты Вячеслав Володин. Он объяснил, что здоровье россиян депутатам важнее.

По его словам, соответствующее решение планируется принять на Совете Думы 10 марта.

Фото: Донат Сорокин/ТАСС
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- Уже провели консультации со всеми фракциями, все поддерживают это решение и ответственно относятся к тому, что не нужно создавать проблемы, которые могут возникнуть, - пояснил Володин.

Третий международный форум "Развитие парламентаризма" планировалось провести 28 июня - 1 июля в Колонном зале Дома Союзов. Второй форум, прошедший в 2019 году по инициативе, собрал участников из 132 стран мира, в том числе 41 спикера парламента.

По словам Володина, мероприятие могут перенести на следующий год. Но, возможно, к этому вопросу депутаты вернутся уже осенью - если ситуация с вирусом существенно изменится и "не будет угрозы".

- Мы с коллегами из других стран имеем возможность общаться по телефону, так что трагедии в этом нет. Беспечность приводит к большим проблемам, - подчеркнул Володин.

Кроме того, глава нижней палаты уточнил "РГ", что пока откладываются и зарубежные поездки - в те страны, где есть опасность подхватить коронавирус, а потом его завезти в Россию. "Мы должны думать о наших гражданах, - подчеркнул он. - Ведь распространение заболевания происходит в основном из-за беспечности".

Вячеслав Володин также рекомендовал россиянам, собирающимся в те страны, где есть опасность заразиться, "сначала подумать".

Ранее стало известно, что Петербургский международный экономический форум отменили из-за коронавируса.

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