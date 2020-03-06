Хуснуллин: На базе Главгосэкспертизы будет проведено обучение региональных госзаказчиков

На базе Главгосэкспертизы будет проведено обучение региональных госзаказчиков. Такое заявление вице-премьер Марат Хуснуллин сделал в ходе всероссийского селектора с регионами. Он рассказал, что ближайшее время в правительстве планируют разработать программу обучения госзаказчиков, которая позволит привести уровень квалификации к единому стандарту по всей стране.

Хуснуллин: Строительной отрасли необходима цифровизация и прямой контроль "Сегодня предельно важно поднять квалификацию госзаказчиков во всей стране. На базе Главгосэкспертизы мы проведем обучение для всех них. Нельзя допустить ситуацию, когда из-за недостатка компетенций государственных заказчиков срываются сроки реализации национальных проектов", - сказал Марат Хуснуллин. Поручение создать четкую вертикаль управления строительством и выстроить систему единого государственного заказчика дал председатель правительства Михаил Мишустин.