Хуснуллин: Строительной отрасли необходима цифровизация и прямой контроль

О цифровизации и роли увеличения доли личного контроля в повышении прозрачности и эффективности строительной отрасли рассказал вице-премьер правительства РФ Марат Хуснуллин в интервью французской газете La Croix.

"Опыт Москвы может быть полезен для всей России. В столице нам удалось вводить по 10 новых станций метро каждый год, а наши проекты осуществлялись быстрее чем где-либо. Необходим более высокий уровень цифровизации и прямого контроля, чтобы создать в России настоящую культуру результата", - сказал Марат Хуснуллин.

Этот опыт он использует и на новом посту. В частности, по его словам, в режиме видео-селектора проводятся совещания с губернаторами 85 регионов: "Более того, за год мы планируем объехать максимальное количество регионов, чтобы вникнуть в их проблемы", - подчеркнул Хуснуллин.

Цифровизация же отрасли, по мнению Марата Хуснуллина, поможет сделать ее прозрачнее: "Когда все процедуры в электронном виде, что сейчас организовано в Москве, система становится прозрачнее".