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1 марта 2020 г. 20:10
Текст: Артем Локалов
Родина - № 3(320)

"И красивы, и умны, но все..."

Тест "Родины" о роли женщины в истории России, ее красоте и силе
Накануне 8 марта мы собрали несколько вопросов про женщин в истории нашей страны.
"Девушка на Волге". Борис Кустодиев. 1919 год.
"Девушка на Волге". Борис Кустодиев. 1919 год.

Русскими женщинами восхищался посланник императора Леопольда I ко двору царя Алексея Михайловича Адольф Лизек. В 1675 году он писал, что "Русские женщины сколько красивы, столько ж и умны". И отмечал нечто особенное, как теперь бы сказали, в их имидже.
Тест "Родины" в День писателя - угадать его по почерку

Орден Святого Георгия тоже когда-то был украшением нарядов этой императрицы, а найденный недавно в Костроме клад помог установить трагическую историю любви Марии Углечаниновой и подпоручика Василия Свиньина, который застрелился в 1885 году.

Романтическая история любви была у изобретатля радио Александра Попова и его будущей супруги Раисы. А вдова Владимира Храповицкого, до революции одного из богатейших лесопромышленников страны, писала письма из эмиграции крестьянам во Владимирскую губернию.

Темы дня:
#Россия
#история
#журнал Родина