Накануне 8 марта мы собрали несколько вопросов про женщин в истории нашей страны.

Русскими женщинами восхищался посланник императора Леопольда I ко двору царя Алексея Михайловича Адольф Лизек. В 1675 году он писал, что "Русские женщины сколько красивы, столько ж и умны". И отмечал нечто особенное, как теперь бы сказали, в их имидже.

Орден Святого Георгия тоже когда-то был украшением нарядов этой императрицы, а найденный недавно в Костроме клад помог установить трагическую историю любви Марии Углечаниновой и подпоручика Василия Свиньина, который застрелился в 1885 году.

Романтическая история любви была у изобретатля радио Александра Попова и его будущей супруги Раисы. А вдова Владимира Храповицкого, до революции одного из богатейших лесопромышленников страны, писала письма из эмиграции крестьянам во Владимирскую губернию.