ЮНЕСКО: Коронавирус оставил дома 290 миллионов школьников

"Хотя временное закрытие школ, к сожалению, не является чем-то новым, глобальные масштабы и скорость нынешних нарушений образовательных процессов не имеют аналогов, - заявила Генеральный директор ЮНЕСКО Одрэ Азуле.

По данным организации, уже 22 страны на трех континентах частично или полностью приостановили работу школ. Тринадцать стран санкционировали их повсеместное закрытие. Это решение затронуло 290,5 миллиона детей: от дошкольников до учеников старших классов.

Еще девять стран ввели частичные ограничения на местном уровне.

- Если бы и эти страны также распорядились о полном закрытии образовательных организаций в масштабе всей страны, это лишило бы еще 180 миллионов детей и молодых людей возможности посещать школу, - сообщает ЮНЕСКО. - ЮНЕСКО поддерживает внедрение широкомасштабных программ дистанционного обучения, рекомендует открытые образовательные приложения и платформы, которые могут использовать школы и учителя.

Негативные последствия очевидны: сокращение учебного времени, что влияет на успеваемость учащихся. Кроме того, если ребенок остался дома, за ним кто-то должен присматривать - родителям нужно искать варианты, как совмещать работу и домашнее обучение ребенка. Закрытие школ также усугубляет неравенство в образовании, замечает ЮНЕСКО: семьи, находящиеся в экономически выгодном положении, как правило, имеют больше ресурсов, чтобы восполнить пробелы в образовании детей.

10 марта ЮНЕСКО проведет экстренное совещание министров образования, чтобы обсудить обеспечение непрерывности процесса обучения.