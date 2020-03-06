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06.03.2020 15:46
Рубрика: Общество

ЮНЕСКО: Коронавирус оставил дома 290 миллионов школьников

Текст: Ксения Колесникова
Уже 13 стран полностью закрыли школы из-за вируса COVID-19, что нарушает процесс обучения 290,5 миллиона детей во всем мире. Цифра просто беспрецедентная. Об этом официально сообщает ЮНЕСКО.

"Хотя временное закрытие школ, к сожалению, не является чем-то новым, глобальные масштабы и скорость нынешних нарушений образовательных процессов не имеют аналогов, - заявила Генеральный директор ЮНЕСКО Одрэ Азуле.

Фото: пресс-служба СФ
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По данным организации, уже 22 страны на трех континентах частично или полностью приостановили работу школ. Тринадцать стран санкционировали их повсеместное закрытие. Это решение затронуло 290,5 миллиона детей: от дошкольников до учеников старших классов.

Еще девять стран ввели частичные ограничения на местном уровне.

- Если бы и эти страны также распорядились о полном закрытии образовательных организаций в масштабе всей страны, это лишило бы еще 180 миллионов детей и молодых людей возможности посещать школу, - сообщает ЮНЕСКО. - ЮНЕСКО поддерживает внедрение широкомасштабных программ дистанционного обучения, рекомендует открытые образовательные приложения и платформы, которые могут использовать школы и учителя.

Фото: EPA
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Негативные последствия очевидны: сокращение учебного времени, что влияет на успеваемость учащихся. Кроме того, если ребенок остался дома, за ним кто-то должен присматривать - родителям нужно искать варианты, как совмещать работу и домашнее обучение ребенка. Закрытие школ также усугубляет неравенство в образовании, замечает ЮНЕСКО: семьи, находящиеся в экономически выгодном положении, как правило, имеют больше ресурсов, чтобы восполнить пробелы в образовании детей.

10 марта ЮНЕСКО проведет экстренное совещание министров образования, чтобы обсудить обеспечение непрерывности процесса обучения.

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