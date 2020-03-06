Из-за коронавируса отменили около 400 крупных международных событий

Каждое российское ивент-агентство, которое занимается организацией выставок, конгрессов, карнавалов, столкнулось с отменой корпоративных мероприятий. В среднем это три или четыре события. Такие данные привели в Национальной ассоциации организаторов мероприятий (НАОМ).

Наиболее ощутимые потери - у агентств, которые работают на европейском направлении и организуют корпоративные выезды за рубеж. За последнюю неделю максимальное число отмененных событий достигало семи.

"Для агентств, которые в подавляющем большинстве случаев относятся к категориям малого и микро-бизнеса, подобные отмены могут стать серьезным ударом по стабильности компании, в случае если составляют 10-15% от общего количества мероприятий агентства в год. В первую очередь, речь идет о MICE-сегменте, а также об агентствах, которые реализуют несколько крупных корпоративных или общегородских событий в год", - отмечают в НАОМ.

Всего за последнее время из-за коронавируса было отменено около 400 крупных международных событий. В частности, Венецианский карнавал, Международная туристическая выставка ITB Berlin, Базельский карнавал, Всемирный конгресс иммунологов.

Как отметили в НАОМ, лучше всего себя чувствуют компании, которые специализируются на организации мероприятий для частных клиентов. Значимых экономических потерь они пока не ощутили.

В случае, если мероприятие все-таки отменилось, заказчик обязан компенсировать исполнителю фактически понесенные расходы. При этом ссылаться следует на нормы Гражданского кодекса.