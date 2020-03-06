Йоханнес Бе выиграл спринт на этапе Кубка мира по биатлону в Чехии

Норвежец Йоханнес Бе стал победителем спринтерской гонки на этапе Кубка мира, который проходит в Чехии.

Из-за угрозы коронавируса чешские власти приняли решение проводить гонки без зрителей. Лучше всех с такими условиями справился норвежец Йоханнес Бе, который преодолел дистанцию 10 км за 24 минуты 56,8 секунды. Он не допустил ни одного промаха.

Ставший вторым француз Кентен Фийон Майе также стрелял без промахов, но ходом отстал на +22,8 секунды. Пришедший к финишу третьим брат победителя Тарьей Бе несмотря на чистую стрельбу уступил минуту и 01,1 секунды.

Для российских биатлонистов гонка сложилась крайне неудачно. Лучшим из них стал Эдуард Латыпов, занявший 17-е место. Он с двумя промахами уступил победителю почти две минуты. Матвей Елисеев - 38-й. Несмотря на один промах он отстал на 2.35,7. 41-й результат у Евгения Гараничева (2 промаха) с отставанием 2.44,8. Саид Каримулла Халили с таким же количеством промахов и отставанием 2.47,8 стал 44-м. Никита Поршнев (+3.15,2) - 53-й, а лидер российской сборной на недавнем чемпионате мира Александр Логинов совершил сразу три промаха и финишировал с 65-м результатом. Он проиграл 3 минуты 41,6 секунды.