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06.03.2020 21:43
Рубрика: Спорт

Йоханнес Бе выиграл спринт на этапе Кубка мира по биатлону в Чехии

Текст: Максим Домчев

Норвежец Йоханнес Бе стал победителем спринтерской гонки на этапе Кубка мира, который проходит в Чехии.

Фото: Александр Вильф / РИА Новости
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Из-за угрозы коронавируса чешские власти приняли решение проводить гонки без зрителей. Лучше всех с такими условиями справился норвежец Йоханнес Бе, который преодолел дистанцию 10 км за 24 минуты 56,8 секунды. Он не допустил ни одного промаха.

Ставший вторым француз Кентен Фийон Майе также стрелял без промахов, но ходом отстал на +22,8 секунды. Пришедший к финишу третьим брат победителя Тарьей Бе несмотря на чистую стрельбу уступил минуту и 01,1 секунды.

Фото: РИА Новости
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Для российских биатлонистов гонка сложилась крайне неудачно. Лучшим из них стал Эдуард Латыпов, занявший 17-е место. Он с двумя промахами уступил победителю почти две минуты. Матвей Елисеев - 38-й. Несмотря на один промах он отстал на 2.35,7. 41-й результат у Евгения Гараничева (2 промаха) с отставанием 2.44,8. Саид Каримулла Халили с таким же количеством промахов и отставанием 2.47,8 стал 44-м. Никита Поршнев (+3.15,2) - 53-й, а лидер российской сборной на недавнем чемпионате мира Александр Логинов совершил сразу три промаха и финишировал с 65-м результатом. Он проиграл 3 минуты 41,6 секунды.

Спорт Биатлон Кубок мира по биатлону 2019-2020

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