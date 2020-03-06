Как иностранцу в Южной Корее сдать анализ на коронавирус COVID-19

В Китае, Южной Корее, Италии, Иране и ряде других стран в настоящий момент серьезно стоит проблема с коронавирусом COVID-19. Если где-то инфекция демонстрирует признаки спада и ослабления, то в других местах все только начинается. Корея, можно сказать, сейчас находится на перепутье, когда решается, наступит переломный момент или COVID-19 продолжит заражать по несколько сот человек в день.

В этой стране проживает достаточное количество иностранцев, включая россиян, которых тоже волнуются и находятся в "зоне риска". Так как признаки коронавируса на начальной стадии сильно похожи на простуду или грипп, то понятно, что многие, начав кашлять, начинают беспокоиться: "А не заразился ли и я тоже?" Власти Кореи заявили, что любые иностранные граждане могут пройти обследование на COVID-19. Анализы платные, но цена умеренная. Если же коронавирус у вас подтвердится, то правительство Кореи вернет деньги за анализы, а лечить от вируса будет бесплатно. С другой стороны уже появились сообщения, что с некоторых иностранцев стали брать не "умеренные", а весьма солидные деньги за обследование. Назывались цифры до 500-650 долларов.

Корреспонденту "РГ" на днях довелось лично убедиться, как работает эта система. Сразу скажем: корейское правительство действительно берет умеренные деньги за анализы на COVID-19, но желательно знать некоторые нюансы, чтобы случайно не получить слишком крупный счет.

Ночное сообщение

На мессенджер в одной из соцсетей в половину двенадцатого ночи мне пришло сообщение от незнакомого человека по имени Настя: "Подскажите, пожалуйста, сколько стоит в Корее сдать тест на коронавирус? У меня все симптомы, нигде не могу найти информацию. Сейчас нахожусь в Сеуле." Проблема с этим вирусом, что говорится, была на слуху, и в последние дни я по журналисткой работе только ею и занимался.

Я, насколько знал, обрисовал общую картину и поинтересовался, как она себя чувствует. Судя по рассказам молодой девушки, ситуация действительно была серьезная.

Она ранее училась в Китае, недалеко от того самого, уже всемирного известного Уханя, потом некоторое время отдыхала в одной из стран Юго-Восточной Азии, а в начале февраля приехала в Сеул с сестрой, где проживает в хостеле. С тех пор с перерывами у девушки проявился "букет" симптомов, схожих с коронавирусом: кашель, температура, общее недомогание и другие. Антибиотики сначала помогали, но потом всё повторилось. В итоге она пошла сдавать анализы в ближайшую клинику, но не смогла пройти обследование полностью.

"Мне сказали, что я должна за все анализы заплатить 670 тысяч вон (около 620 долларов - прим. "РГ"). У меня таких денег нет. Я просто ушла, не сдав последний анализ. Паспорт там остался. Помогите, пожалуйста. Я правда плохо себя чувствую, но не знаю теперь, что делать", - написала она.

Корейская служба 1339 для COVID-19

Выяснилось также, что у девушки местного телефона нет, а связь только через мессенджер. Попав в отчаянную ситуацию, она собиралась идти в посольство России в Сеуле, чтобы просить о помощи.

У меня в голове сразу появились картины из местных новостных выпусков, как в Корее лихо в последние дни закрывали на длительную дезинфекцию крупнейшие заводы и торговые центры из-за появления одного-единственного зараженного. Окажись эта девушка больной, то же самое могло произойти и с посольством.

Позвонить сама она не могла, потому, несмотря на уже наступивший первый час ночи, я решил пойти по обозначенному корейскими властями для таких случаев пути: набрать номер 1339, рассказать и "следовать их указаниям". Девушка мне подробно рассказала еще раз о своих симптомах, поездках за рубеж, а также скинула контакты той клиники, куда она обратилась и где ей выставили счет.

После десяти минут переговоров с сотрудниками корейского колл-центра, который как раз отвечает за прием всех заявителей по COVID-19, мне подтвердили общее правило: анализ на COVID-19 могут сдать все желающие. Если же наличие вируса не подтверждается, то вы должны будете заплатить 120 тысяч вон (около 105 долларов), если же выясняется, что вы больны, то деньги вам возвращают, а все дальнейшие расходы по лечению берут на себя корейские власти. Это правило справедливо одинаково для корейцев и иностранцев. Правда, повис в воздухе вопрос по поводу того, почему появился счет в 670 тысяч вон.

Меня перенаправили в ближайшую к месту проживания девушки клинику, где делают анализы на COVID-19. По совпадению эта оказалась та самая клиника, куда Настя уже сходила. Звонки в саму клинику уже во втором часу ночи сначала особого результата не дали, но потому удалось переговорить с дежурными сотрудниками. В конце концов меня попросили, "если ситуация не смертельная", то прислать девушку на анализы с утра, когда в полной мере будут работать все службы больницы.

Обратимся в посольство РФ

После этого я решил дозвониться до дипломатов и обратиться за помощью. Работу сотрудников наших посольств за рубежом часто критикуют, хотя лично мне обычно везло. Когда было надо, то они мне помогали, потому я был уверен, что в такой критической ситуации помощь будет оказана.

Дежурный по посольству, выслушав историю, дал телефон дежурного консула, кем оказалась сотрудница консульского отдела атташе Мария Сидорчук. Несмотря на второй час ночи, она все внимательно выслушала, заверила, что они берут на контроль ситуацию, попросив пока лишь написать Насте, чтобы она не волновалась, а утром с ней свяжутся. Потом рассказал об этом Насте и мы решили, что она будет ждать связи с посольством утром.

Уже следующего дня со мной связался советник-посланник посольства РФ в Сеуле Валерий Иванович Гуенков, а затем и Мария. Они подтвердили еще раз, что они занимаются этим вопросом, а с Настей они уже напрямую пообщались. Чуть позже уже повеселевшая Настя написала мне, что "все нормально" и она "ждет сдачи анализов". Вопрос о 670 тысячах вон уже не стоял, а девушка пообещала позже сообщить детали.

Как правильно сдать анализ на COVID-19

Через день советник-посланник Валерий Иванович Гуенков перезвонил мне и рассказал итоги.

- Можем вздохнуть с облегчением, у девушки анализы отрицательные, нет у нее вируса, чему все рады - и мы, и корейцы, и сама Настя, - сказал он.

- И во сколько все обошлось? - поинтересовался я.

- Как и говорили официально, 120 тысяч вон, если анализ отрицательный. Если бы подтвердили вирус, то денег бы не взяли и лечили бы бесплатно, но раз не подтвердилось, то 120 тысяч вон. Но это тот случай, когда скорее рад, что надо платить, - сказал дипломат.

Далее выяснилось, что анализ во всех клиниках, занимающихся этим вопросом, стоит указанные 120 тысяч вон, но надо сразу четко говорить, что необходим только анализ на COVID-19, не более того. Настя же пошла в крупную частную клинику, где ее отправили на стандартный прием к врачу, увидели ее симптомы, а также признаки каких-то заболеваний, назначили обследование, включая флюорографию и прочие анализы. А в Корее медицина без страхового полиса - дело очень недешевое, потому и появились 670 тысяч вон, которые напугали российскую девушку.

"Самый лучший вариант - сразу идти сдавать анализы в государственные клиники. Они есть в каждом районе города, называются "погонсо". Там проверка на COVID-19 поставлена на поток и не отправят на обследование по полной программе", - посоветовал советник-посланник.

"Смогли договориться и помочь..."

Правда вопрос о 670 тысячах вон все же оставался. Настя же прошла значительную часть обследования, сдала разные анализы, а потому первая клиника имела основания, чтобы требовать эти деньги.

"Наша сотрудница, атташе Мария Сидорчук, с которой вы ранее общались, смогла убедить администрацию клиники, попросила войти в положение и не брать деньги. Вероятно, Настя не стала сразу категорически говорить только про COVID-19, а потому с учетом симптомов ей назначали стандартное обследование, чтобы докопаться до ее проблем со здоровьем. Какие-то проблемы со здоровьем, похоже есть, но не коронавирус. А в госклинике "погонсо" сразу анализы только на COVID-19 и всё, - прояснил он. - Ах да, администрация частной клиники пошла навстречу и денег не взяла. Так что 670 тысяч никто не платил. К счастью, пока счет зараженных COVID-19 в Южной Корее россиянам пока не открыт. Надеюсь, что и не будет", - сказал дипломат.

МИД в очередной раз напоминает: Перед выездом за рубеж оформляйте страховку!

Советник-посланник посольства РФ в Сеуле Валерий Гуенков попросил еще раз донести то, что МИД России и дипломаты РФ говорят всегда и везде: "Перед выездом за рубеж, не пожалейте денег и оформите себе страховку на медицинские расходы". Будь у Насти страховка, то и в частной клинике она сразу могла бы пройти обследование и лечение за разумные деньги.

"Все надеются, что их это не коснется, но рано или поздно у кого-то за рубежом бывает либо несчастный случай, либо болезнь, когда нужна срочная медицинская помощь. Как раз для этого нужна страховка, иначе можно получить очень большие счета на оплату медуслуг. Посольство не имеет бюджет, да и не должно оплачивать чужую непредусмотрительность в этом плане. Потому еще раз: пожалуйста, перед выездом в любую страну, включая Южную Корею, оформляйте медицинскую страховку. Стоит это, как правило, умеренно, но позволяет чувствовать себя спокойно", - подчеркнул дипломат. С другой стороны, он сказал, что был рад, что историю с Настей удалось решить и все остались довольны.

"Спасибо за помощь!"

"Я очень благодарна за помощь нашему посольству, особенно Марии, которая звонила по поводу меня, - написала Настя мне, когда я спросил о результатах. - В остальном все хорошо, коронавирус не нашли, в первой клинике денег не взяли, а свои оставшиеся болячки продолжаю лечить", - сказал россиянка.

Если говорить о технической стороне прохождения анализа на COVID-19 в Южной Корее, то в начале пришлось достаточно долго ждать в очереди. Потом был опрос, где подробно выясняли, где, когда и куда девушка ездила, с кем общалась и какие у нее симптомы. Затем замерили температуру, взяли мазок из носа и рта. Результаты стали известны весьма быстро - на следующий день.