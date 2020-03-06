Китай ответил на предложение Трампа присоединиться к переговорам по разоружению

Китай не намерен участвовать в переговорах США и России по разоружению, предает ТАСС со ссылкой на заявление директора департамента по контролю над вооружениями МИД КНР Фу Цун.

"Нереалистично ожидать, что Китай присоединится к трехсторонним переговорам (c РФ и США по разоружению - примечание "РГ")", - сказал дипломат. По его словам, "США много шумели о трехсторонних переговорах, но до сих пор так и не сказали, о чем они хотят поговорить в рамках трехстороннего диалога". Фу Цун в то же время проинформировал, на май-июль намечены двусторонние консультации с США по вопросам ядерной безопасности.

Напомним, накануне стало известно о намерении президента США Дональда Трампа предложить Москве и Пекину новую инициативу в области контроля над вооружениями, что позволит "избежать новой дорогостоящей гонки ядерных вооружений".