Клишас объяснил, почему по поправкам в Конституцию нужно голосовать в целом

Предлагаемые поправки в Конституцию РФ невозможно разбить по отдельным пунктам, они носят всеобъемлющий характер, поэтому россияне будут голосовать за единый законопроект. Об этом рассказал сопредседатель рабочей группы по изменениям в конституции, сенатор Андрей Клишас.

Он отметил, что достижение целей, поставленных президентом, возможно только при реализации всех мер в комплексе.

"Нельзя выдернуть полномочия тех или иных органов. Гражданам надо понять, что только реализация всех этих мер вместе скажется на качестве жизни каждого человека", - объяснил Клишас "Вести ФМ".

Напомним, 23 января законопроект о поправке к конституции был принят в первом чтении Госдумой. Второе чтение пройдет 10 марта. Всероссийское голосование назначено на 22 апреля.