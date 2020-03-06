Ковальчук забросил первую шайбу за "Вашингтон"

В основное время матча команды забросили 10 шайб. Счет открыл игравший в гостях "Вашингтон". Карл Хагелин с передачи Ковальчука распечатал ворота, которые защищал Александр Георгиев. Еще до перерыва Зибанежад забросил первую шайбу в матче.
Второй период остался за "Вашингтоном". На гол Зибанежада "Кэпиталз" ответили двумя голами. Первую шайбу за "столичных" забросил Ковальчук.
Тони Деанжело вывел хозяев вперед, но Гарнет Хэтэуэй отправил команды на перерыв с равным счетом.
В третьем периоде на дубль Зибанежада "Вашингтон" ответил двумя голами Александра Овечкина, для которого эти голы стали 46-м и 47-м в сезоне. Он сравнялся с лидировавшим в гонке снайперов чехом Давидом Пастрняком.
В овертайме гол Зибанежада, ставший пятым в матче, принес "рейнджерам" победу - 6:5. Швед стал 46-м хоккеистом в истории, забросивший в одном матче пять шайб.
Лидер "Рейнджерс" Артемий Панарин сделал три голевые передачи и набрал уже 93 очка (32 шайбы и 61 передача) в этом сезоне. Два паса в активе его партнера по команде Павла Бучневича.
🚨Kovy nets his first as a Cap! #CapsRangers pic.twitter.com/Qj1CZrGmxT— Washington Capitals (@Capitals) March 6, 2020