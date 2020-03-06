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06.03.2020 07:10
Рубрика: Спорт

Ковальчук забросил первую шайбу за "Вашингтон"

Текст: Максим Домчев
"Вашингтон", несмотря на дубль Александра Овечкина и первый за клуб гол Ильи Ковальчука, уступил "Нью-Йорк Рейнджерс" - 5:6. В составе победителей пять шайб на счету Мики Зибанежада, а Артемий Панарин сделал три голевые передачи.
Фото: AP Photo/Kathy Willens Фото: AP Photo/Kathy Willens
Фото: AP Photo/Kathy Willens

В основное время матча команды забросили 10 шайб. Счет открыл игравший в гостях "Вашингтон". Карл Хагелин с передачи Ковальчука распечатал ворота, которые защищал Александр Георгиев. Еще до перерыва Зибанежад забросил первую шайбу в матче.

Фото: AP Photo/Nick Wass
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Второй период остался за "Вашингтоном". На гол Зибанежада "Кэпиталз" ответили двумя голами. Первую шайбу за "столичных" забросил Ковальчук.

Тони Деанжело вывел хозяев вперед, но Гарнет Хэтэуэй отправил команды на перерыв с равным счетом.

В третьем периоде на дубль Зибанежада "Вашингтон" ответил двумя голами Александра Овечкина, для которого эти голы стали 46-м и 47-м в сезоне. Он сравнялся с лидировавшим в гонке снайперов чехом Давидом Пастрняком.

В овертайме гол Зибанежада, ставший пятым в матче, принес "рейнджерам" победу - 6:5. Швед стал 46-м хоккеистом в истории, забросивший в одном матче пять шайб.

Лидер "Рейнджерс" Артемий Панарин сделал три голевые передачи и набрал уже 93 очка (32 шайбы и 61 передача) в этом сезоне. Два паса в активе его партнера по команде Павла Бучневича.

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