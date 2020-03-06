Красная армия отбила последнее немецкое наступление 75 лет назад

6 марта 1945 года началась Балатонская операция. Это последняя крупная оборонительная операция Красной армии против немецко-фашистских войск в Великой Отечественной войне. Советские войска отразили контрнаступление Вермахта под названием "Весеннее пробуждение".

Успешно завершив Будапештскую операцию, о которой "РГ" уже писала, советские войска начали прорабатывать наступление на Вену. Но стало известно о том, что противник готовит контрнаступление в районе озера Балатон. Немцы хотели отбросить Красную армию с завоеванных позиций и восстановить фронт по реке Дунай, чтобы ликвидировать угрозу южным регионам Германии, Австрии и Чехословакии. Операция получила название "Весеннее пробуждение".

В этот район стянули крупные силы, в том числе 6-ю танковую армию СС. Здесь уже были армейская группа "Балк", 2-я танковая армия группы армий "Юг", части из состава группы армий "Е". Всего у Балатона сосредоточилась 31 дивизия, одиннадцать из которых - танковые. Им противостояли войска 3-го Украинского фронта, армии Болгарии и Югославии. Войска 3-го Украинского фронта превосходили фашистов в артиллерии в 1,2 раза, но уступали в танках и штурмовых орудиях почти в два с половиной.

Немецко-фашистские войска начали наступления в ночь на 6 марта с ударов по войскам 1-й болгарской и 3-й югославской армиям. Главный удар наносился между озерами Веленце и Балатон, а вспомогательные - из района южнее озера Балатон на Капошвар и с южного берега реки Дравы на город Печ.

6-я танковая армия СС и 6-я полевая армия перешли в наступление на участке 4-й гвардейской и 26-й армий 3-го Украинского фронта. Немцы применяли массированные танковые атаки с одновременным участием до 70 бронемашин и штурмовых орудий.

За десять дней им удалось продвинуться на 15-30 километров. Но ожесточенное сопротивление советских войск не позволило им выйти к Дунаю. Красная армия сорвала планы противника. И 15 марта противник, понеся большие потери, прекратил наступление и перешел к обороне.

Сражение у Балатона стало последней крупной наступательной операцией германских сил во Второй мировой войне.

Общие потери советских войск в Балатонской оборонительной операции составили 32,9 тысячи человек, из которых безвозвратные - 8,5. Фашисты потеряли около 27 тысяч человек, более 300 орудий и минометов, около 500 танков и штурмовых орудий.

Красная Армия сорвала попытку противника выйти к Дунаю и восстановить оборону по его западному берегу. С 16 марта она начала Венскую операцию.