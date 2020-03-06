Лидеры фракций заверили Путина в поддержке его поправок в Конституцию

Президентские поправки поддерживают все фракции - ведь они отвечают запросам общества. Об этом заявил на встрече главы государства в Кремле с лидерами думских фракций спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Поступило 387 поправок, каждую изучили с экспертами, юристами, состоялось голосование, 200 поправок предложено к принятию, сообщил Володин. В третью главу, которая регулирует федеральное устройство, предлагается 47 поправок, в четвертую, которая описывает полномочия и обязанности президента, 20, в пятую - Федеральное собрание - 32, в шестую - Правительство - 25, в седьмую - Судебная власть и прокуратура - также 25. И наконец, в восьмую - Местное самоуправление - предлагается внести 12 поправок. И еще предложено внести 30 поправок, чтобы максимально обеспечить легитимность участия граждан. Второе чтение запланировано на 10 марта, ему будет посвящено пленарное заседание.

"Конечно, хотелось бы, чтобы у нас сохранилась та консолидация, которая была при рассмотрении закона в первом чтении, - сказал Володин. - Концепция всеми поддержана единогласно. Понятно что у каждого своя поправка, хочется что-то улучшить, но это Конституция". Спикер Госдумы призвал коллег к взвешенному подходу и заметил, что с лингвистами и юристами поправки будут изучены еще раз, чтобы ко второму чтению быть выверенными. "Ваши поправки поддерживают все фракции, потому что мы считаем, что они максимально отражают запрос общества", - сказал президенту Володин.

"Я не вижу ни одной поправки, где был бы отрицательный смысл. Все направлены на улучшение и несут положительное значение", - заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский. "Все улучшилось, мы улучшили Конституцию и она будет действовать многие многие годы", - добавил он. Жириновский даже предложил проводить все выборы в последнюю среду апреля: "Не будет связано с Пасхой, и весеннее настроение, и в то же время, мы освободим лето".

"В новой редакции отражено особое значение образования, науки и культуры. Это исключительно важно, в том числе и роль русского языка как государствообразующего, и особое внимание детям, женщинам", - заметил лидер коммунистов Геннадий Зюганов. "Нам важно, чтобы внутренняя политическая стабильность укреплялась и сохранялась максимально", - заключил он.

Принципиальной поправкой глава "Справедливой России" Сергей Миронов назвал поправку об индексации пенсий не реже одного раза в год и попросил не забыть и о работающих пенсионерах.

А руководитель фракции "Единая Россия" Сергей Неверов подчеркнул, что президентские поправки включают и те инициативы, которые единороссы предлагали в рамках рабочей группы, и все они обсуждались с людьми. Неверов назвал крайне важным социальный блок, особенно индексацию, вопросы суверенитета, поддержку семьи и детства, а также соотечественников.