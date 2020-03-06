Матвиенко: Беларусь твердо настроена на продолжение сотрудничества в РФ

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко уверена, что Беларусь настроена продолжать и расширять контакты с Россией. А все спорные вопросы будут разрешаться в рабочем порядке с учетом интересов сторон. Такое мнение она высказала журналистам по итогам двухдневного официального визита в республику.

Накануне глава Совфеда встретилась с президентом Беларуси Александром Лукашенко, беседа продлилась около четырех часов. Председатель СФ назвала встречу очень интересной и конструктивной. "Мы давно друг друга знаем, поэтому многие вопросы могли обсуждать мы могли обсуждать прямо, открыто и не обходя никакие проблемы", - рассказала Валентина Матвиенко.

Говоря о впечатлениях от визита, она отметила, что "на встречах в парламенте Беларуси, с президентом, с ветеранами звучало одно - у нас общая точка зрения, что мы должны дальше продолжать развивать наше стратегическое сотрудничество, наше партнерство".

По мнению спикера, "у Беларуси твердый настрой на продолжение сотрудничества с Российской Федерацией на фундаменте нашей общей истории, общности культуры, языка, духовности, веры".

Она также отметила, что в рамках столь многопланового и тесного сотрудничества сложно избежать просчетов и ошибок. "Но всегда есть политическая воля для их разрешения, и они решаются в рабочем порядке, не нанося ущерба нашим отношениям", - считает глава Совфеда.

Матвиенко уверена, что та повестка, которая существует между Россией и Беларусью "будет разрешаться в спокойном, рабочем режиме, с учетом интересов друг друга, на равноправной основе, с учетом уважения суверенитета наших стран и в доброжелательном, доверительном ключе".