Матвиенко рассказала, когда Совфед рассмотрит поправки в Конституцию

Совет Федерации может завершить процедуру принятия законопроекта о поправках в Конституцию 14 марта, рассказала журналистам председатель палаты Валентина Матвиенко.

"Сейчас все будет зависеть от депутатов Госдумы, как быстро они его примут в третьем чтении и направят в Совет Федерации", - сказала она.

Документ включен в повестку пленарного заседания СФ 11 марта. "Если к этому времени Госдума примет закон в третьем чтении, то мы вполне можем его рассмотреть 11 марта на нашем плановом заседании", - заявила спикер.

Однако на этом парламентские процедуры не заканчиваются. Документ еще должны поддержать две трети региональных заксобраний. Совет Федерации направит им текст закона сразу после одобрения сенаторами.

"Как вы знаете, 14 марта мы проводим внеплановое заседание в связи с тем, что премьер-министр Михаил Владимирович Мишустин обратился к нам с просьбой как можно быстрее принять поправки в федеральный бюджет для реализации положений Послания президента с тем, чтобы граждане могли уже получать положенные пособия", - рассказала Валентина Матвиенко.

"Если к 14-му числу региональные парламенты успеют рассмотреть и высказать свое мнение (они должны его направить в Совет Федерации), то, возможно, уже 14 числа мы уже сможем рассмотреть итоги рассмотрения этого закона в региональных парламентах и тогда открыть дорогу для дальнейшего движения", - добавила она.

Напомним, второе, основное чтение закона о внесении поправок в Конституцию РФ намечено на 10 марта. На следующий день документ может быть принят окончательно.