Матвиенко: На священной земле Брестской крепости невозможно сдержать эмоции

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в ходе официального визита в Беларусь посетила Брестскую крепость и оставила запись в Книге почетных гостей.

"Невозможно сдержать эмоции, находясь на священной земле Брестской крепости. На земле, политой кровью героев, которые первыми встретили вероломный удар врага и стояли до конца, - отметила она. - Преклоняемся перед мужеством и стойкостью тех, кто завоевал победу на полях сражений в годы страшных испытаний, невзгод и невосполнимых потерь. Будем свято хранить в сердцах подвиг военного поколения, спасшего мир от фашизма, и передавать его нашим потомкам".

Российская делегация во главе со спикером Совфеда возложила венок и цветы к Вечному огню. Затем Валентина Матвиенко в сопровождении председателя Совета Республики Национального собрания Беларуси осмотрела экспозицию музея "Летопись Брестской крепости" и "Музей войны - территория мира". По окончании экскурсии спикеры побеседовали с ветеранами Великой Отечественной войны.