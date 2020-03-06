МФТИ запустил открытый онлайн-курс по спортивному программированию

Как стать "марафонцем" в программировании и сделать первый шаг к участию в различных IT-соревнованиях? Ответ знают в МФТИ. Московский физтех открывает набор на бесплатный онлайн-курс "Быстрый старт в спортивное программирование" для студентов младших курсов технических специальностей. До 15 марта 2020 года можно подавать заявки на участие.

Что ждет "курсантов"? Четыре недели интенсивных занятий. Каждую неделю - один тематический модуль, знакомство с базовыми алгоритмами, теорией чисел, динамическим программированием и теорией графов. Учебную программу разработали опытные тренеры международного образовательного проекта по программированию Moscow Workshops. Все занятия - в формате видеолекций, большой блок задач - для самостоятельной работы.

- Участие в соревнованиях по спортивному программированию сегодня - это инвестиция в будущую карьеру, - считает проректор МФТИ по международным программам и цифровым инновациям Алексей Малеев. - Многие IT-компании активно ищут специалистов с олимпиадным опытом, а некоторые бывшие участники соревнований становятся основателями собственных технологических стартапов.

Кстати, у российских студентов в спортивном программировании большие успехи: с 2000 года у нас было 14 абсолютных побед на Международном студенческом чемпионате по программированию.

Так что у тех, кто пройдет онлайн-курс в МФТИ, есть все шансы пополнить ряды чемпионов. А отличным стартом станет Всероссийский фестиваль спортивного программирования RuCode, который пройдет уже этой весной. Ребята, успешно окончившие курс МФТИ до середины апреля 2020 года, смогут стать участниками очных трехдневных интенсивов в рамках фестиваля. Они пройдут во Владивостоке, Екатеринбурге, Ижевске, Иркутске, Казани, Красноярске, Новосибирске, Перми, Саратове и Чите. Победители RuCode будут приглашены в Москву в качестве гостей на финал Международного студенческого чемпионата мира по программированию ICPC. Он пройдет в столице в июле 2020 года.