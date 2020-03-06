МИД: Позиция России по террористам в Сирии осталась прежней

Принципиальная позиция Москвы по террористам в Сирии, включая провинцию Идлиб, не претерпела существенных изменений. Как заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, ликвидировать боевиков в этом регионе в первую очередь должны правительственные войска.

"Они (террористы в Сирии - примечание "РГ") должны уничтожаться в первую очередь, конечно, сирийцами, сирийскими вооруженными силами и теми силами, странами, контингентами, которые на законной основе взаимодействуют с сирийскими властями. Это наша принципиальная позиция, она не претерпела изменений", - констатировала Захарова. Ее слова приводит РИА Новости.

Идлиб - последняя не подконтрольная Дамаску зона деэскалации. Обстановка там резко обострилась в начале февраля из-за регулярных нарушений режима прекращения огня со стороны боевиков.