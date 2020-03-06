МИД: США понижают порог применения ядерного оружия

Соединенные Штаты всерьез рассматривают применение ядерного оружия как вполне допустимую меру. Об этом в пятницу заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Вашингтон не просто модернизирует свои ядерные силы, но стремится к приданию им новых возможностей, что существенно расширяет вероятность их применения", - сказала Захарова. По ее словам, особую озабоченность в Москве вызывает размещение на американских подводных лодках баллистических ракет с ядерными боеголовками пониженной мощности.

При этом Вашингтон традиционно ссылаются на необходимость сдерживания России и Китая, которые якобы угрожают национальным интересам США. "Это явным образом ведет к понижению порога применения ядерного оружия", - констатировала дипломат.

Напомним, согласно американской военной стратегии, власти США оставляют за собой право нанесения упреждающего ядерного удара по третьим странам.