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06.03.2020 12:04
Рубрика: В мире

МИД: США понижают порог применения ядерного оружия

Текст: Владимир Шилов
Соединенные Штаты всерьез рассматривают применение ядерного оружия как вполне допустимую меру. Об этом в пятницу заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Фото: Dan Kitwood/Getty Images Фото: Dan Kitwood/Getty Images
Фото: Dan Kitwood/Getty Images

"Вашингтон не просто модернизирует свои ядерные силы, но стремится к приданию им новых возможностей, что существенно расширяет вероятность их применения", - сказала Захарова. По ее словам, особую озабоченность в Москве вызывает размещение на американских подводных лодках баллистических ракет с ядерными боеголовками пониженной мощности.

Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
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При этом Вашингтон традиционно ссылаются на необходимость сдерживания России и Китая, которые якобы угрожают национальным интересам США. "Это явным образом ведет к понижению порога применения ядерного оружия", - констатировала дипломат.

Напомним, согласно американской военной стратегии, власти США оставляют за собой право нанесения упреждающего ядерного удара по третьим странам.

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