Михаил Мишустин считает женщин лучшими работниками

Женщина в бизнесе - это прекрасно, уверен премьер-министр Михаил Мишустин. Такой женщине ее мужчина, полагает он, должен дарить цветы без всякого повода.

Глава кабинета министров встретился с представительницами малого и среднего бизнеса: послушать, как развивается их дело, узнать, с какими трудностями приходится сталкиваться, и заодно поздравить с приближающимся Международным женским днем. После множества конкретных вопросов премьеру задали один общий - как он относится к женщинам в бизнесе, не беда ли это.

"Я как мужчина вообще считаю, что женщина - это не беда", - сказал Мишустин. А женщина-предприниматель, по его словам, - это прекрасно.

80 процентов сотрудников в Федеральной налоговой службе - женщины, подчеркнул глава кабмина. "Это самые лучшие работники. Они профессиональные, они аккуратные, они усидчивые, абсолютно в этом смысле преданные делу", - описал он их качества. В малом и среднем предпринимательстве 40 процентов руководителей - тоже женщины. "И это хорошо. Когда женщина возглавляет бизнес, мне кажется, что это очень сильно дисциплинирует наших мужчин", - подчеркнул Михаил Мишустин.

Если сестра, жена или мать какого-то мужчины занимается бизнесом, он должен безо всякого повода дарить им цветы, считает премьер.