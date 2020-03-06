Мишустин: Россия готова стать локомотивом интеграции в рамках ЕАЭС

Россия готова стать локомотивом интеграции в рамках Евразийского экономического союза, заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

"Мы абсолютно открыты к новым инициативам по совершенствованию работы союзных органов, - заявил Мишустин на встрече с председателем коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Михаилом Мясниковичем. - Россия здесь готова взять на себя все необходимые обязательства, если хотите, функции локомотива Евразийской интеграции и, конечно, завершить работу над проектом стратегии евразийской интеграции до 2025 года, обсудить ее на заседании очередного межправсовета 10 апреля в Минске".

По словам главы российского правительства, перед ЕЭК стоит задача обеспечить координацию стран союза для расширения экономического сотрудничества, включить в интеграционный контур новые сферы - прежде всего, цифровую экономику. Какие наработки существуют в России, Мясникович смог посмотреть, посетив Федеральную налоговую службу, где ему показали, как функционирует налоговая цифровая платформа и цифровые сервисы. "Фантастика!" - рассказал он о впечатлениях.

Мишустин, при котором в налоговой все это создавалось, поблагодарил за оценку. "Это тоже может быть интересным базисом для развития ЕАЭС, - считает он. - От эффективности этой работы будут зависеть привлекательность рынка союза для инвестиций, экономический рост, повышение благосостояния наших граждан".