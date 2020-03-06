Один шаг до будущего

Масштабный молодежный форум "Будущее за нами!", организованный и проведенный ПАО "Нижнекамскнефтехим", собрал в Нижнекамске около двухсот человек - студентов ведущих технических вузов России и работающую молодежь предприятия - и наглядно продемонстрировал высокие стандарты компании в социальной и кадровой сферах.

Лучше один раз посмотреть

Идея и реализация форума по нынешним временам выглядят достаточно неожиданно и смело. Кажется, ну к чему компании с мировым именем напрягаться в поисках будущих кадров? И так найдутся желающие здесь работать. Но нет, руководство "Нижнекамскнефтехима" собирает на три дня в своем оздоровительном лагере "Юность" - между прочим, одном из лучших в республике - студенческую молодежь, которая выпустится из вузов в ближайшие год-три. Собирает, чтобы показать им производство, рассказать о собственной молодежной политике, о социальном обеспечении, о спортивной и творческой жизни. То есть, попросту говоря, вкладывается в будущее.

- Недаром говорят, что лучше один раз посмотреть, чем сто раз услышать. Ребята смогут воочию увидеть, что такое "Нижнекамскнефтехим", - рассказал начальник отдела компании по делам молодежи и спорту Олег Шумков. - Мы хотим показать им все сферы нашей жизни: как на предприятии работают, как отдыхают, как занимаются спортом. Надеемся на то, что в скором времени они придут к нам работать.

География городов и вузов участников форума оказалась весьма широкой. Это не только ребята из Татарстана, но и из Уфы, Йошкар-Олы, Челябинска, Оренбурга, Стерлитамака, Нижнего Новгорода, Самары, Москвы - студенты 14 учебных заведений. Участие в форуме приняли и молодые специалисты "Нижнекамскнефтехима", лишь недавно устроившиеся на работу в компании. Сразу после расселения и обеда ребят ждала экскурсия по производствам нижнекамского нефтехимического гиганта. Они посетили заводы бутилкаучука, синтетического каучука, пластиков, биологические очистные сооружения.

Вместе с одной из групп автор этих строк побывал в цехе 1509 завода синтетических каучуков. Здесь будущим специалистам, облачившимся в спецодежду, наглядно показали процесс производства каучуков. Для кого-то увиденное стало первым знакомством с нефтехимией, но многие уже достаточно ясно представляют себе будущую работу, а потому вопросы звучали предельно конкретные: откуда приходит сырье, куда поставляется готовая продукция, какие нормы безопасности действуют в цехе. Одним лишь погружением в производство поездка не ограничилась - участникам форума провели экскурсию по Нижнекамску, рассказав о его истории и достопримечательностях.

Обед в полевой кухне и знакомство с работой поискового отряда "Нефтехимик", развернувшего выставку экспонатов Великой Отечественной войны, - еще один интересный аккорд в знакомстве с "Нижнекамскнефтехимом", где большое внимание уделяется военно-патриотической деятельности.

Фото: Пресс-служба ПАО Нижнекамскнефтехим

От аппаратчика до главного инженера

Торжественная часть форума оказалась оригинальной - она прошла в формате дискуссионного клуба. Его провел известный российский шоумен Владимир Маркони. Вместе с участниками форума жизнедеятельность "Нижнекамскнефтехима" и развитие Нижнекамска обсудили первый заместитель генерального директора - главный инженер предприятия Ирек Аглямов, заместитель генерального директора - коммерческий директор Тимур Шигабутдинов, заместитель генерального директора по персоналу и социальным вопросам Родион Булашов, председатель профсоюзной организации Фанис Муртазин, начальник управления по делам молодежи исполкома Нижнекамского муниципального района Айгуль Аитова, проректор по воспитательной и социальной работе КНИТУ Альбина Шавалеева.

Участники форума в свободной форме обсудили несколько насущных для современной экономики и жизни в целом вопросов. Вот некоторые из них: что лучше - работать в крупной компании или быть самозанятым; где лучше жить - в мегаполисе или небольшом городе?

Звучали самые разные, порой неожиданные точки зрения. Если в первом вопросе разброс мнений оказался достаточно широким, хотя преимущества крупной компании все же взяли вверх, то во втором большинство выступавших сошлось во мнении, что говорить стоит не от "большом" и "маленьком" городах, а о городах развитых и неразвитых. И Нижнекамск в данном случае явно должен быть отнесен к первой категории.

"Как высоко можно подняться на "Нижнекамскнефтехиме" в карьерной лестнице?" - звучит вопрос от студентов. Ответы не могли не вдохновить их. Родион Булашов признался, что первой записью в его трудовой книжке был "подсобный рабочий", а Ирек Аглямов пришел в "Нижнекамскнефтехим" восемнадцатилетним юношей в должности аппаратчика четвертого разряда. "Можно ли развиваться в компании в научной сфере?" Да, в "Нижнекамкнефтехиме" имеется научно-производственный центр. "Как вы помогаете иногородним специалистам?" Иногородним компенсируется затраты на жилье в сумме до 10 тысяч рублей.

Фото: Пресс-служба ПАО Нижнекамскнефтехим

Это лишь несколько из прозвучавших вопросов и ответов. Социальная сфера и поддержка молодых - эти направления оказались в топе интересов молодежи. Ну а молодежная политика с момента образования "Нижнекамскнефтехима" и до сегодняшних дней остается в компании в приоритете. Достаточно сказать, что 42% состава коллектива, а это 6,5 тысяч человек - молодежь в возрасте до 35 лет.

Три дня пролетели быстро, но успели вместить в себя десятки самых разнообразных мероприятий. Это и добрая дюжина мастер-классов - от художественной ковки до ораторского мастерства и изготовления духов, и бодрые "химические зарядки", спортивные старты и интеллектуальные игры, вечер знакомств и выступления стэндап-комиков, концерт известных казанских кавер-групп "Прогульщики" и "Дороти" и фотосессия с известными спортсменами. Лучшие студенческие отряды завоевали памятные призы и подарки. А самые активные участники форума были награждены iPhone 11 Pro, Apple Watch, EarPods. Закончился трехдневный праздничный марафон финальным флешмобом и съемкой видеоролика.

"Все активны и дружелюбны"

- Мы рады, что ребята смогли посмотреть на наше предприятие изнутри, - поделился при общении с журналистами первый заместитель генерального директора - главный инженер ПАО "Нижнекамскнефтехим" Ирек Аглямов. - Это очень важный шаг. Ребята активные, вопросы интересные. Приятно видеть их глаза и общаться с ними.

- Безусловно, подобные мероприятия для компании "Нижнекамскнефтехим" чрезвычайно важны, - рассказал коммерческий директор предприятия Тимур Шигабутдинов. - К сожалению, про нефтехимию, про экологию ходит много баек и слухов, и поэтому наша задача - объяснять и показывать, в том числе молодежи, реальную ситуацию. Сегодня у нас, руководителей, была прекрасная возможность напрямую пообщаться с молодежью, узнать, что ее интересует и волнует. Такое взаимодействие необходимо.

Заместитель генерального директора по персоналу и социальным вопросам Родион Булашов высказал предположение, что проведение подобных форумов может быть продолжено компанией и в будущем.

- По моему мнению и мнению коллег, все прошло на отлично, - дал он оценку состоявшемуся форуму. - Хотелось бы и в будущем году повторить этот опыт. Почему мы пригласили студентов из других регионов? "Нижнекамскнефтехим" - это глобальная компания, поэтому мы хотим видеть в своих рядах лучших выпускников всех профильных вузов. Есть и практические результаты: только что мы договорились о взаимодействии с Уфимским нефтегазовым институтом.

Фото: Пресс-служба ПАО Нижнекамскнефтехим

Корреспондент поинтересовался впечатлениями от форума и у его молодых участников.

Семен Яшагин, студент 2 курса Казанского государственного энергетического университета:

- Считаю, что мне уже пора присматривать будущую работу, с этой целью и приехал на форум. Для начала, неплохо бы было пройти в "Нижнекамскнефтехиме" практику.

Ильназ Сагдеев, студент 5 курса Казанского национального исследовательского технологического университета:

- Все здесь очень активны, дружелюбны. Завел много новых знакомств. Я студент выпускного курса, поэтому вопрос о будущей работе для меня крайне важен. Готов ли переехать работать и жить в Нижнекамск? Надо поподробнее узнать об условиях, но в целом мне здесь нравится. Думаю, что это вполне реально.

Руслан Зуферов, молодой работник "Нижнекамскнефтехима":

- В компанию я устроился по распределению по окончании колледжа нефтехимии и нефтепереработки. Работаю здесь полгода в управлении электроснабжения. На предприятии меня все устраивает - зарплата, условия труда. Впечатления от форума самые положительные.

На специальном стенде под названием "Стена пожеланий" остались высказывания участников форума. Вот некоторые из них, самые красноречивые: "Вернуться на "Нижнекамскнефтехим" и устроиться на работу", "Спасибо за все, мне понравилось!", "Хочу, чтобы это не заканчивалось".

Фото: Пресс-служба ПАО Нижнекамскнефтехим

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