Москалькова попросит Красный Крест помочь ей посетить Константина Ярошенко

Российский омбудсмен Татьяна Москалькова собирается обратиться в Красный Крест с просьбой посетить российского летчика Константина Ярошенко, отбывающего наказание в США.

- Я приняла решение обратиться в Красный Крест с просьбой посетить российского гражданина, чтобы понимать, какое у него заболевание, насколько оно опасно для жизни и здоровья, какое лечение получает Константин, - написала Татьяна Москалькова сегодня в своем Instagram после встречи с женой и дочерью Ярошенко.

По ее словам, есть "серьезные опасения" по поводу состояния здоровья Ярошенко. "Сейчас у него проблемы с ногой, в связи с чем он проходит курс интенсивной терапии", - цитирует слова омбудсмена агентство ТАСС.

Москалькова отметила, что у семьи есть возможность общаться с Ярошенко по телефону, и они "созваниваются практически каждый день". По мнению омбудсмена, человеку, который находится в изоляции в чужой стране, вдали от дома поддержка дорогих и близких людей важна, как никому.

Напомним, что летчик Константин Ярошенко был доставлен из Либерии, где его арестовали 28 мая 2010 года. Действовавшие под прикрытием американские агенты Федерального управления по борьбе с распространением наркотиков якобы уличили россиянина в преступных намерениях по транспортировке крупной партии кокаина. 7 сентября 2011 года он был приговорен в США к 20 годам лишения свободы. Константин Ярошенко полностью отрицает вину, считает свой арест провокацией, а дело - сфабрикованным.