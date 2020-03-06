Началась подготовка к фестивалю "Красная площадь"

В Роспечати прошло первое заседание дирекции книжного фестиваля "Красная площадь". В его начале заместитель руководителя Роспечати Владимир Григорьев, занимающий должность руководителя дирекции, официально, "для протокола" опросил приглашенных кураторов всех площадок, от куратора главной сцены Полины Васильевой до куратора программы "Москва - Библиотека" Дарьи Дымовой, согласны ли они выполнять кураторские обязанности на фестивале.

После того как были выслушаны торжественные "да", Владимир Григорьев, со своей стороны, подчеркнул, что "Красная площадь" - фестиваль очень большой, но сугубо внутрироссийский, а не международный, и жесткие требования, приводящие к отмене одного за другим книжных форумов, на него не распространяются. Так что "Красная площадь", как футбольный матч, состоится в любую погоду (тем более что к плохой погоде в прямом смысле ему не привыкать).

Вслед за этим застройщик показал план "Красной площади", из которого стало ясно, что никаких серьезных перемен в фестивале, проходящем на одном и том же месте в одно и то же время шестой год, не ожидается, точно так же, как нет перемен в кадровом составе кураторов. Единственное топографическое новшество - большой павильон прямо напротив центрального входа в ГУМ: он возводится к Дню России, 12 июня. Но поскольку "Красная площадь" заканчивается 7 июня, павильон не успеют возвести после ее окончания, и было решено возвести его до начала, максимально интегрировав в застройку фестиваля. Что создает ему новую большую площадку.

Кроме того, в брендировании фестиваля на этот раз присутствуют элементы, указывающие на связь с празднованием 75-летия Победы. Очевидно, поддержана эта связь будет и в самой программе.

В остальном же все остается по-прежнему. Две сцены для театральных, музыкальных и чтецких программ с участием ведущих артистов, писателей, театральных и музыкальных коллективов; восемь книжных павильонов, шесть шатров для презентаций, дискуссий и автограф-сессий. Составной частью фестиваля станет "Пушкинский день" на Пушкинской площади Москвы.

Напомним, в нынешнем году "Красная площадь" пройдет с 4 по 7 июня.