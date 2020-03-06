Не только Xiaomi. Лучшие смартфоны до 20 тысяч рублей

Близятся еще одни так называемые гендерные праздники, и главным подарком на них станет, конечно же, смартфон. Как не прогадать и купить классную модель? Вот простой гайд и списочек лучших девайсов за свои деньги.

На что обращать внимание при покупке аппарата категории "слегка дороже среднего"? Обязательно должен быть модуль NFC, 4 или 6 гигабайт оперативки, 64 или даже 128 гигабайт постоянной памяти. Обращать внимание на процессор - в принципе, не обязательно. В смартфоне за 20 тысяч он будет не самый плохой, хотя и не лучший. Емкость аккумулятора должна быть ну хотя бы 3400 мАч, а лучше - 4000 или 5000. Что касается камеры, то три или четыре модуля - это уже минимум. Это будет обязательно основной объектив, зум и/или широкоугольник, макро, портретник.

Теперь - модели, их плюсы и минусы.

1. Honor 10i. "Крепкий середняк" с тройной камерой (фича - ультраширокий угол, ночная съемка), 4/128 Гб памяти с возможностью расширения, хорошая фронталка, процессор Kirin 710, экран 6,21 дюйма с разрешением FullHD+, игровая технология "разгона" GPU Turbo, две SIM-карты в режиме VoLTE. Стоимость - 12990 рублей на официальном сайте.

2. Samsung Galaxy A50 полностью отрабатывает свои деньги. 6,4-дюймовый экран FullHD+, тройная камера 25 Ма, 4/64 Гб постоянной памяти с расширением, аккумулятор на 4000 мАч, разъем для наушников. Владельцы хвалят экран, камеру, довольны временем автономной работы. Цена - около 18 тысяч рублей.

3. Vivo V17. Со скидкой - 19990 рублей на официальном сайте. Этот смартфон имеет квадрокамеру на 48 Мп, встроенный в экран сканер отпечатков пальцев, экран 6,38 дюйма AMOLED с разрешением FullHD+, 8/128 Гб памяти. Впечатление может немного испортить процессор Snapdragon 665, но с таким объемом ОЗУ на него можно не обращать внимания. Аккумулятор отличный - 4500 мАч, есть разъем для наушников. NFC тоже есть - он есть во всех моделях этого обзора. Отдельная радость - FM-приемник.

4. Redmi Note 8 Pro в комплектации 6/128 Гб. Заслуженный "топ за свои деньги" с квадрокамерой на 64 Мп, аккумулятором на 4500 мАч, 6,53-дюймовым экраном, процессором MediaTek Helio G90T c игровыми возможностями, быстрой зарядкой, портом USB-C, разъемом для наушников и, конечно, NFC. Встроенный в экран сканер отпечатков пальцев работает быстро. Цена в России - от 17 тысяч рублей.

5. Vivo V15. За 18 тысяч рублей его владелец получит классную камеру, отличный экран и в целом сбалансированную долгоиграющую систему. Диагональ дисплея - 6,53 дюйма, камера тройная, объем памяти - 6/64 Гб, емкость аккумулятора - 4000 мАч. Есть microUSB и функция быстрой зарядки. Слот для карты памяти - отдельный, многим это важно (как и FM-приемник, он тоже есть).