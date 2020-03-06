Небензя: Соглашение о прекращении огня в Идлибе в целом выполняется

Соглашение России и Турции о прекращении огня в целом выполняется обеими сторонами конфликта в Идлибе, заявил постпред России при ООН Василий Небензя.

"В целом прекращение огня в Идлибе выполняется. Да, были периодические столкновения, но мы надеемся, что их удастся вскоре прекратить", - цитирует ТАСС слова российского дипломата.

Напомним, что в четверг в Москве лидеры России и Турции согласовали введение режима прекращения огня и ряд других мер, нацеленных на урегулирование ситуации в сирийской провинции Идлиб.