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06.03.2020 22:18
Рубрика: Власть

Небензя: Соглашение о прекращении огня в Идлибе в целом выполняется

Соглашение России и Турции о прекращении огня в целом выполняется обеими сторонами конфликта в Идлибе, заявил постпред России при ООН Василий Небензя.

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"В целом прекращение огня в Идлибе выполняется. Да, были периодические столкновения, но мы надеемся, что их удастся вскоре прекратить", - цитирует ТАСС слова российского дипломата.

Напомним, что в четверг в Москве лидеры России и Турции согласовали введение режима прекращения огня и ряд других мер, нацеленных на урегулирование ситуации в сирийской провинции Идлиб.

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