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06.03.2020 17:42
Рубрика: Происшествия

Нидерланды проигнорировали переданные из РФ сведения по делу о "Боинге"

Текст: Юрий Гаврилов
В пятницу Генпрокуратура РФ сообщила, что внушительный объем данных по делу о сбитом над Украиной малайзийском Boeing, которые российское надзорное передало в Нидерланды, был проигнорирован следственной группой.

"Несмотря на отказ российской стороне стать полноправным участником Совместной следственной группы, Российская Федерация с первого дня трагедии активно помогала следствию и за прошедшие годы передала нидерландским коллегам внушительный объем важнейших данных, связанных с катастрофой рейса МН17, - напомнили в Генпрокуратуре РФ. - К сожалению, большая часть этих материалов была проигнорирована Совместной следственной группой, члены которой изначально демонстрировали избирательный подход к формированию доказательной базы, а также - очевидно предвзятое отношение к России и ее попыткам прояснить истинные обстоятельства авиакатастрофы",

Фото: Алексей Куденко/РИА Новости
Кремль заявил о сомнениях в объективности следствия по малазийскому Boeing

В ведомстве, по сообщению РИА Новости, пояснили: обвинение на судебном процессе будет представлять Национальная прокуратура Нидерландов, в то время как представители прокуратур других стран не уполномочены принимать в нем участие. Выяснилось, что решение об отказе передать материалы уголовного дела в отношении граждан РФ, подозреваемых в причастности к крушению рейса МН17, принял министр юстиции и безопасности Нидерландов. А Европейская конвенция о передаче судопроизводства по уголовным делам от 15 мая 1972 года, как указали в Генпрокуратуре России, не предусматривает возможности обжалования такого решения в национальных судебных органах.

Напомним, что 17 июля 2014 года малайзийский Boeing, выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение под Донецком. На его борту находились 298 человек, все они погибли. Киевские власти тут же обвинили в катастрофе ополченцев. В ответ те заявили, не имеют зенитных средств, которые позволили бы сбить лайнер на большой высоте.

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В июне прошлого года международное следствие назвало имена четырех подозреваемых в этом преступлении. Среди них оказались три россиянина и один украинец. По версии международного следствия, они участвовали в доставке на позицию в Донбассе поразившей самолет ракеты комплекса ПВО "Бук" и были причастны к удару по малайзийскому Boeing.

В российском внешнеполитическом ведомстве МИД РФ такие обвинения назвали голословными и вызывающими сожаление. А само расследование - предвзятым и однобоким. О непричастности России к трагедии в небе над Донбассом неоднократно говорил и пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Тем не менее, судебный процесс по этому громкому уголовному делу должен начаться в Гааге 9 марта.

Происшествия Правосудие Следствие Крушение Boeing под Донецком

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