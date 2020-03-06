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06.03.2020 07:20
Рубрика: Общество
Проект: Наука

Онколог рассказал, когда вирус папилломы перерастает в рак

Текст: Оксана Грибанова
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Последние исследования доказали влияние вируса папилломы человека (ВПЧ) на развитие рака шейки матки.

Однако ВПЧ, который включает более 200 типов вирусов, далеко не всегда вызывает рак. Об этом рассказал главный онколог Минздрава России, академик РАН Андрей Каприн.

Фото: Фото: iStock
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Среди наиболее опасных типов ВПЧ врач назвал - 16, 18, 31, 33. Средний риск представляют типы 30, 35, 39, 45, 52, 53, 56, 58, низкий - 6, 11, 40, 42-44, 61.

Особенность ВПЧ в том, что им можно заразиться повторно - в том числе, после лечения. Поэтому специалисты рекомендуют вакцину против вирусов. Согласно данным ВОЗ, вакцина против ВПЧ полностью доказала свою эффективность во многих странах мира.

- В России вакцина против ВПЧ пока не включена в национальный календарь прививок и выполняется по желанию пациента (или по согласию матери). У нас зарегистрирована 4-х валентная вакцина против 6, 11, 16, 18 онкогенных типов, - отметил главный онколог Минздрава.

Общество Здоровье Онкология: как победить рак

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