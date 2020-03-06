Первый канал покажет чемпионат мира по фигурному катанию

Чемпионат мира по фигурному катанию, который пройдет в Монреале с 18 по 22 марта, будет транслироваться на Первом канале.

Как сообщила пресс-служба телеканала, большинство трансляций будут показаны в прямом эфире на телевидении, а следить за всеми выступлениями в режиме онлайн можно будет на сайте канала.

С учетом разницы во времени с Канадой, Первый канал также организует повторные показы выступлений в более удобное для поклонников фигурного катания время.

Состав сборной России на чемпионат мира: женское одиночное катание - Алена Косторная, Анна Щербакова, Александра Трусова; мужское одиночное катание: Дмитрий Алиев, Артур Даниелян; спортивные пары: Александра Бойкова - Дмитрий Козловский, Евгения Тарасова - Владимир Морозов, Дарья Павлюченко - Денис Ходыкин; танцевальные дуэты: Виктория Синицина - Никита Кацалапов, Александра Степанова - Иван Букин, Тиффани Загорски - Джонатан Гурейро.

Расписание трансляций

18 марта. 01:15 - Пары. Короткая программа, Женщины. Короткая программа.

Повтор - 19 марта в 09:25

19 марта. 01:00 - Мужчины. Короткая программа, Пары. Произвольная программа.

Повтор - 20 марта в 09:25

20 марта. 01:30 - Танцы. Ритм-танец, Женщины. Произвольная программа.

Повтор - 21 марта в 10:15

21 марта. 00:30 - Танцы. Произвольная программа, Мужчины. Произвольная программа.

Повтор - 22 марта в 10:15

22 марта. 23:40 - Показательные выступления