Новости

Первым замминистра транспорта назначен Александр Нерадько 21:54
Во Франции из больниц украли 11 тысяч медицинских масок 21:50
Йоханнес Бе выиграл спринт на этапе Кубка мира по биатлону в Чехии 21:43
Чем привлекает социальный портрет белорусской женщины 21:37
Путин сообщил по телефону Асаду о договоренностях с Эрдоганом 21:20
Собянин уволил главу департамента экономической политики и развития 20:48
Первый канал покажет чемпионат мира по фигурному катанию 20:42
Первый заболевший коронавирусом в Москве выздоровел 20:31
Из-за коронавируса отменили около 400 крупных международных событий 20:26
Первый вице-премьер Андрей Белоусов получил еще одну должность 20:20
Умер рекордсмен по количеству побед в Кубке Стэнли 20:14
В Уфе сел "заминированный" пассажирский самолет 19:45
Путин назвал объем поддержки семей с тремя детьми 19:41
На украинском ЗАЗе начали серийную сборку Lada. Названы цены 19:35
В Москве не пустят в школы приехавших из Италии и других стран 19:04
Вышел трейлер военной драмы "Грейхаунд" с Томом Хэнксом 18:55
Путин перечислил необходимые ребенку качества 18:51
В Махачкале две женщины пострадали из-за срыва ветром крыши здания 18:39
Британцы начали скупать туалетную бумагу из-за коронавируса 18:29
Петербургские ученые нашли в мозге новую нейромедиаторную систему 18:29
Михаил Мишустин считает женщин лучшими работниками 18:15
В Южной Корее за сутки заболело COVID-19 еще более полутысячи человек 18:13
Девушка из Иваново попросила президента стать ее мужем 18:12
Путин поддержал идею вернуть в Конституцию норму о человеке труда 18:10
Почему Япония и Южная Корея развернули "коронавизовую войну" 18:09
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Тест "РГ" - хорошо ли вы знаете сказку "Конек-Горбунок"
Тест "РГ" - хорошо ли вы знаете сказку "Конек-Горбунок"
"У нас, женщин, есть только два оружия". Тест к 8 Марта
"У нас, женщин, есть только два оружия". Тест к 8 Марта
Как сложилась жизнь медсестры и командира группы в Афганистане
Как сложилась жизнь медсестры и командира группы в Афганистане
06.03.2020 20:42
Рубрика: Спорт

Первый канал покажет чемпионат мира по фигурному катанию

Текст: Максим Домчев

Чемпионат мира по фигурному катанию, который пройдет в Монреале с 18 по 22 марта, будет транслироваться на Первом канале.

Фигуристка Камила Валиева победила на юниорском этапе Гран При в Куршевеле

Как сообщила пресс-служба телеканала, большинство трансляций будут показаны в прямом эфире на телевидении, а следить за всеми выступлениями в режиме онлайн можно будет на сайте канала.

С учетом разницы во времени с Канадой, Первый канал также организует повторные показы выступлений в более удобное для поклонников фигурного катания время.

Состав сборной России на чемпионат мира: женское одиночное катание - Алена Косторная, Анна Щербакова, Александра Трусова; мужское одиночное катание: Дмитрий Алиев, Артур Даниелян; спортивные пары: Александра Бойкова - Дмитрий Козловский, Евгения Тарасова - Владимир Морозов, Дарья Павлюченко - Денис Ходыкин; танцевальные дуэты: Виктория Синицина - Никита Кацалапов, Александра Степанова - Иван Букин, Тиффани Загорски - Джонатан Гурейро.

Расписание трансляций

18 марта. 01:15 - Пары. Короткая программа, Женщины. Короткая программа.

Повтор - 19 марта в 09:25

19 марта. 01:00 - Мужчины. Короткая программа, Пары. Произвольная программа.

Повтор - 20 марта в 09:25

20 марта. 01:30 - Танцы. Ритм-танец, Женщины. Произвольная программа.

Повтор - 21 марта в 10:15

21 марта. 00:30 - Танцы. Произвольная программа, Мужчины. Произвольная программа.

Повтор - 22 марта в 10:15

22 марта. 23:40 - Показательные выступления

Спорт Фигурное катание

Главное сегодня

Соглашение о сокращении добычи нефти ОПЕК+ развалилось
Из-за коронавируса отменили около 400 крупных международных событий
Захарова обвинила Нидерланды в давлении на суд по делу MH17
Курс доллара поднялся выше 68 рублей, курс евро превысил 77 рублей
Китай ответил на предложение Трампа присоединиться к переговорам по разоружению
Фигурное катание
Фигурное катание
Медведева: Не стала бы менять прошлое, хотя совершила много ошибок
Возвращение
Возвращение
Кокорин забил первый мяч в официальном матче после выхода из тюрьмы