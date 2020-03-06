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Рубрика: Власть

Первый вице-премьер Андрей Белоусов получил еще одну должность

Текст: Александр Проценко

Первый вице-премьер Андрей Белоусов назначен председателем правительственной комиссии по экономическому развитию и интеграции. В прежнем составе правительства эту комиссию возглавлял министр финансов Антон Силуанов. А еще раньше Белоусов стал главой комиссии по повышению устойчивости развития российской экономики.

Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости
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По сути дела, эти две комиссии составляют "экономический блок" кабинета, и теперь Андрей Белоусов может официально считаться главным экономистом правительства. Примерно такую должность, но без реальных полномочий, он занимал в 2012 году, когда стал министром экономического развития с идеей создания программы "Стратегия-2020" и Агентства стратегических инициатив (АСИ). Но, не добившись перемен в работе правительства, был переведен в администрацию президента на должность помощника главы государства по экономическим вопросам.

Считается, что именно Белоусов стал одним из главных идеологов национальных проектов, которые легли в основу экономической программы Владимира Путина на выборах 2018 года. Теперь ему предстоит воплотить эти идеи в жизнь: население страны должно увеличиться, его благосостояние улучшиться, а России предстоит войти в пятерку крупнейших экономик мира.

Власть Работа власти Внутренняя политика Правительство Вице-премьеры

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