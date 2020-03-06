Почему Япония и Южная Корея развернули "коронавизовую войну"

Обострение ситуации с распространением коронавируса COVID-19 спровоцировало и ухудшение межгосударственных отношений. Япония ввела обязательный карантин для всех прибывающих из Кореи, а также объявила о прекращении безвизового режима со Страной утренней свежести. Сеул ответил зеркально: японцам теперь нужна виза для посещения Кореи, их также ждет карантин. Впрочем, некоторые эксперты в обеих странах отмечают, что стороны проявляют повышенную нервозность в отношении друг друга, где причиной является недавний двусторонний конфликт.

"Застрельщиками" в этой "коронавизовой войне" выступили японцы. 5 марта правительство Японии, ссылаясь на обострение ситуации с COVID-19, заявило, что все, кто прибывает из Южной Кореи (как корейцы, так и граждане третьих стран) будут обязаны находиться на строгом двухнедельном карантине, а в отношении Кореи прекращает действовать безвизовый режим посещения, который позволял корейцам находиться в Стране восходящего солнца до 90 дней. Кроме того, вся Южная Корея была объявлена правительством Японии территорией, куда японцам "не рекомендованы поездки".

Ответ корейцев был быстрый и жесткий - сначала вербальный, а потом и в виде реальных шагов. Руководство Кореи на самых разных уровнях, включая премьер-министра и представителя администрации президента РК, выразило "глубокое сожаление" и "разочарование" в связи с действиями Токио, МИД Кореи даже публично сказал, что "наверняка имеет место и иная подоплека подобных действий". Посол Японии был вызван "на ковер" в южнокорейское министерство иностранных дел, где ему глава МИД РК Кан Гён Хва не подала руки, а затем с крайне строгим выражением лица высказала всё, что думает Сеул по этому поводу.

В Южной Корее напомнили, что у самой Японии хватает зараженных, что реакция Сеула на коронавирус был "быстрой и четкой", что постоянно предоставляется полная информация о ситуации. В итоге корейцы пообещали: мы это без последствий не оставим, ждите ответных мер.

Ответные меры были обсуждены 6 марта в ходе заседания Совета национальной безопасности, где присутствовал и президент РК Мун Чжэ Ин. Они стали практически зеркальными.

Как заявил первый заместитель министра иностранных дел Республики Корея Чо Се Ён, в полночь 9 марта прекращает действие безвизовый режим, который был для японцев при посещении Кореи и позволял им находиться до 90 дней в стране. Ранее выданные визы прекращают действие, а правила выдачи новых ужесточаются. Прибывающие из Японии иностранцы будут проходить особый контроль. Вся Япония объявлена для граждан Южной Кореи страной, в отношении которой "рекомендовано воздержаться от посещения".

Отметим, что в настоящий момент уже более половины стран мира - более 100 государств - ввели разного рода ограничения в отношении корейцев из-за COVID-19. Несколько десятков государств вообще запретили въезд из Южной Кореи. Сеулу это было явно неприятно, но реагировали достаточно сдержанно. Максимум, на что шло правительство Южной Кореи, так это на выражение "глубокого сожаления" или вызов послов в МИД. Тут же сначала на самых высоких уровнях пошла предварительная вербальная "артподготовка", а теперь и весьма жесткий, хотя и зеркальный ответ.

Мотивы подобного поведения вызвали вопросы у журналистов обеих стран, и они задали их своим чиновникам. Японские СМИ, в частности, напомнили, что за исключением Тэгу и провинции Северная Кёнсан ситуация в Южной Корее стабильная, а за положение дел и работу на месте отвечает лично премьер-министр Кореи, который вот уже вторую неделю живет в Тэгу. Было также указано, что корейцы уже произвели более 150 тысяч тестов на COVID-19, а в Японии на порядок меньше, не исключив, что в Японии в реальности больше случаев заражения, чем декларируется.

Корейские репортеры тоже не стеснялись "накидывать" колкие вопросы, поинтересовавшись, почему именно в отношении Японии такая реакция, тогда как действия Китая, Австралии и ряда других стран, которые пошли на аналогичные меры, не вызвали схожего ответа. Сотрудник МИД Кореи пояснил, что "неизбежно у всего мира начинаются сравнения, так как у нас с Японией ситуация схожая", а потому, мол, и меры приходится предпринимать как "под копирку".

Впрочем, эксперты ожидали, что Япония для Кореи будет "особым случаем". В последние месяцы, если не годы, отношения Токио и Сеула переживают кризис. Только недавно вроде бы стал затухать конфликт, который сопровождался введением обоюдных экономических санкций, спровоцированный спором по вопросам истории. Однако это противостояние не было разрешено окончательно, а лишь "поставлено на паузу" во многом под давлением США, которые очень не хотят видеть ругающихся друг с другом региональных союзников. Однако теперь в дело вступил COVID-19, который вылился в "коронавизовую войну". В Южной Корее теперь не исключают, что Сеул может не пойти на продление действия двустороннего соглашения с Токио по обмену информацией по военным вопросам. По поводу целесообразности данного договора было много споров, и вот теперь сторонники его отмены в Сеуле получили неожиданный новый козырь.