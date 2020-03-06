Неожиданно модным стало среди наших соотечественников желание хайпануть. Непостижимым образом эта мода настолько проникла в массы, что практически стала новой государственной идеологией. В общем, если чуть-чуть переиначить известную всем фразу из фильма "Иван Васильевич меняет профессию", то - "хайпуют все!"

Тем немногим, кого, по счастью, не коснулась эта новомодная зараза, надо все-таки объяснить, что слово хайп (от английского hype) на русский переводится как "шумиха, ажиотаж, крикливая реклама, обман". Соответственно, хайпануть - означает "раскрутить" или "раздуть", в том числе раскрутить массовое обсуждение и бурную общественную дискуссию. Например, сказал кто-то очевидную глупость или сделал нечто, на самом деле не заслуживающее никакого внимания, но силами всемогущего и всепроникающего хайпа глупость эта подается нам, как "информационный повод" и раздувается до межгалактических масштабов. И вот уже все социальные сети и средства массовой информации пестрят новой хайповой информацией.

Хайп льется на нас отовсюду. С экранов телевизоров, с газетных полос, из новостных лент в социальных сетях. Больше хайпа - выше рейтинги.

Обратите внимание, нас перестала беспокоить информационная составляющая очередного хайпа. Мы по привычке делаем репост новой глупости в социальных сетях.

Знаете, в чем еще ужас происходящего? Человеческая психика устроена так, что мы чаще всего забываем, что говорил тот или иной человек, но всегда помним, что почувствовали. А почувствовали мы положительные эмоции, посмеялись, повеселились, ощутили себя умными в сравнении с его якобы глупостью. Сложная штука человеческая психология.

Как же получилось, что незаметно для самих себя мы вдруг стали цивилизацией победившего хайпа? Каким образом хайп стал нашей государственной идеологией?

Сегодня чиновники всех мастей и уровней, от губернаторов и сенаторов до депутатов крошечных сельских поселений, создают личные аккаунты в социальных сетях. Объясняется это как "близость к народу и его проблемам". Однако в реальной жизни получилась изощренная смесь потемкинских деревень онлайн и низкокачественного реалити-шоу.

Надо заметить, что более востребованным у чиновников является "Инстаграм" с его удобным форматом - картинка и немного слов в комментарии. Пальму первенства среди картинок занимают фотоотчеты с торжественным перерезанием ленточек. Чего только не "сдают в эксплуатацию" чиновники во всех регионах нашей необъятной Родины! Например, устроили торжественное мероприятие по случаю установки новых окон в сельском детском саду, торжественно открыли тротуар. Фурор в социальных сетях произвело торжественное перерезание ленточки на площадке для сбора твердых бытовых отходов. Причем так спешили, что даже не дождались, когда привезут мусорные баки. Так и "открыли" площадку без баков. Зато цитируемость растет, медиарейтинги повышаются.

Так и живем среди ленточек и картинок, хайпа и глупого пафоса. Раздают тысячные купюры страждущим, называя их холопами, а молодой блогер собирает толпу своих подписчиков и раскидывает 200 тысяч рублей. Все это под радостное улюлюканье собравшейся молодежи, снимающей происходящее на смартфоны и айфоны. Похоже, что нет настоящего дела у наших депутатов, чиновников и блогеров из небедных семей. Заняться им реально нечем.

Что же произошло? Каким образом страна Пушкина и Достоевского, общество, давшее миру великих философов и ученых, превратилась в общество победившего хайпа? Это ли наша с вами идеология? Нет. И еще раз нет!

Нам необходима новая государственная идеология, осмысленная, духовная и патриотичная

Давайте отдадим себе отчет, что хайп - это способ оглупления общества и что самое страшное - нашей молодежи. Зачем учиться на инженера или врача, если можно зарабатывать так называемые "рекламные деньги" на количестве подписчиков в социальных сетях? А чтобы количество подписчиков росло - надо хайповать. Правда, можно еще и хейтерить. Хейт - это те же скандалы, только со знаком "минус". Это ненависть, откровенное глумление и травля в Интернете. Даже термины новые появились - кибербуллинг и моббинг.

Общество на наших глазах скатывается в глубокую черную пропасть, заполненную мутной грязной жижей под названием хайп и хейт. Полагаю, что не будет преувеличением, если весь этот шабаш на традиционной российской культуре скоро назовут национальной трагедией. Мы должны противостоять этому. И чем быстрее, тем лучше. Вот уж реально в этом вопросе "нет времени на раскачку".

Нам необходима новая государственная идеология, осмысленная, духовная и патриотичная. Нам нужны думающие, чувствующие и здравомыслящие люди. Ведь без национальной идеологии не будет и патриотизма. Исчезнет вера в добро и духовность, да и просто - не будет нам счастья, если мы утопим в потоках бреда все, что создали великие предки. Есть такое расхожее выражение: "В здоровом теле здоровый дух". А я считаю, что к здоровому духу нужен еще и здравый смысл, который должен стать основой, главным стержнем нашей новой государственной и национальной идеологии.

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