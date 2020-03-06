Посольство КНР: Китай хотят сделать козлом отпущения из-за коронавируса

Работа по определению происхождения коронавируса в настоящее время все еще ведется, окончательных результатов пока нет. Об этом говорится в обнародованном в пятницу заявлении посольства Китая в России.

"Представители ВОЗ неоднократно заявляли, что эпидемия пневмонии, вызванная коронавирусом нового типа, - это общемировая проблема, ее источник все еще не определен", - отмечается в документе.

В дипмиссии напомнили, что ВОЗ дала специальное название коронавирусу - COVID-19, что означает, что "у данного названия нет отсылки ни к какому определенному государству и региону".

"Некоторые СМИ, не обладая никакими обоснованными доказательствами, умудрились назвать коронавирус "китайским " или "уханьским " и хотят, чтобы Китай стал коронавирусным козлом отпущения", - констатировал в посольстве.

В дипмиссии напомнили, что эпидемия является общим вызовом мировому сообществу.