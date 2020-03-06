Путин назвал Терешкову настоящим героем

Президент поздравил первую женщину-космонавта, Героя Советского Союза Валентину Терешкову с днем рождения.

"Вы принадлежите к славной когорте настоящих героев - смелых, целеустремленных, сильных духом людей, для которых служение Родине стало делом и смыслом всей жизни", - подчеркнул в телеграмме Владимир Путин.

Глава государства отметил уникальность профессиональной биографии Терешковой и ее вклада в становление и развитие национальной космической программы, а также оценил многолетнюю общественную и законотворческую деятельность.