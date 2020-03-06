Путин рассказал о планах упростить оформление маткапитала

Оформление материнского капитала будет сокращено по срокам. Сейчас это 15 календарных дней, а будет - пять рабочих, и затем переведено в электронный формат. Об этом заявил президент Владимир Путин на встрече с ивановской общественностью.

"Мы договорились о том, что оформление материнского капитала должно быть существенно сокращено по срокам, но на сегодняшний день мы договорились с 15 календарных дней уйти на, по-моему, пять рабочих", - объявил Владимир Путин.

"А в дальнейшем все это должно быть без обращения человека в соответствующие структуры. Только в электронной системе различные органы управления, компании, финансовые учреждения должны обмениваться информацией между собой", - сообщил глава государства. Но для этого регионы должны создать полноценную базу, чтобы наполнить электронную систему.

"Но работа такая идет, задача поставлена, надеюсь, что она будет запущена со следующего года", - заключил Путин. "Постараемся побыстрее", - заметила вице-премьер Татьяна Голикова. Ее слова, не слышные без микрофона, повторил президент, чтобы все поняли.