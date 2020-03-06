Путин сообщил по телефону Асаду о договоренностях с Эрдоганом

Президенты России и Сирии провели телефонный разговор.

Владимир Путин рассказал сирийскому коллеге о договоренностях с турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом. Российский лидер заметил, что их реализация позволит стабилизировать обстановку в Идлибской зоне.

Башар Асад высоко оценил итоги переговоров лидеров России и Турции. Сирийский президент выразил признательность Владимиру Путину за поддержку в борьбе с террористическими группировками и за усилия по обеспечению суверенитета и территориальной целостности Сирии.