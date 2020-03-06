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Рубрика: Власть

Путин заявил о губительности двоевластия

Текст: Кира Латухина (Иваново)
Президент ответил на вопрос, как относится к варианту возможного руководства Госсоветом или Советом безопасности: он не согласится на схему во власти, которая будет разрушать страну. На встрече с представителями ивановской общественности глава государства также объяснил, почему не нужно убирать из Конституции положение об обязательной сменяемости власти.

Владимир Путин рассмотрел практически все варианты, которые звучат последнее время. "Предлагается ликвидировать количество сроков, на которые президент может избираться", - вспомнил он слова ветерана в Петербурге. "Почему я не хочу отменять сроки. Я не себя боюсь - я с ума не сойду. Дело не во мне. Мы же вносим поправки в Конституцию даже не на 5, не на 10 лет, а минимум лет на 30, думаю, на 50", - заметил президент.

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"Дело не в "сейчас": сейчас, может быть, важнее стабильность даже, стабильное развитие страны... А потом, когда страна наберет побольше уверенности в себе, ресурсов, "жирка", что называется: тогда точно нужно обеспечить сменяемость власти. А сейчас взять из Конституции убрать обязательную сменяемость - не могу, мне это не нравится", - пояснил глава государства.

Второе предложение - перейти к парламентской республике. Путин считает, что без сильной президентской власти в стране будет плохо. "У нас нет устойчивых политических партий, которые в Европе столетиями росли. Но даже там сбои очень большие в парламентской системе", - пояснил он, приведя в пример Бельгию, где год не могут сформировать правительство. "Для нас это просто невозможно, губительно", - оценил президент.

Фото: Михаил Метцель/ТАСС
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Следующий вариант - наделить Госсовет особыми полномочиями и возглавить его. "Это будет означать ситуацию двоевластия в стране. Для России - абсолютно губительная ситуация", - заявил Путин.

"Дело не в том, что я не хочу, - ответил глава государства на вопрос о том, что, может быть, он не хочет оставаться у власти. - Нет, мне нравится моя работа, но для того, чтобы сохранить свои властные полномочия, пойти на какую-то схему во власти, которая будет неприемлема для страны или будет ее разрушать, - вот, чего я боюсь, вот, чего я не хочу делать". Путин также поблагодарил людей за поддержку: на выборах ему доверяют уже много лет оставаться во главе российского государства. "Это огромная честь. Я именно к этому так отношусь", - заключил он.

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