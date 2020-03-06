Путин заявил о губительности двоевластия

Владимир Путин рассмотрел практически все варианты, которые звучат последнее время. "Предлагается ликвидировать количество сроков, на которые президент может избираться", - вспомнил он слова ветерана в Петербурге. "Почему я не хочу отменять сроки. Я не себя боюсь - я с ума не сойду. Дело не во мне. Мы же вносим поправки в Конституцию даже не на 5, не на 10 лет, а минимум лет на 30, думаю, на 50", - заметил президент.
"Дело не в "сейчас": сейчас, может быть, важнее стабильность даже, стабильное развитие страны... А потом, когда страна наберет побольше уверенности в себе, ресурсов, "жирка", что называется: тогда точно нужно обеспечить сменяемость власти. А сейчас взять из Конституции убрать обязательную сменяемость - не могу, мне это не нравится", - пояснил глава государства.
Второе предложение - перейти к парламентской республике. Путин считает, что без сильной президентской власти в стране будет плохо. "У нас нет устойчивых политических партий, которые в Европе столетиями росли. Но даже там сбои очень большие в парламентской системе", - пояснил он, приведя в пример Бельгию, где год не могут сформировать правительство. "Для нас это просто невозможно, губительно", - оценил президент.
Следующий вариант - наделить Госсовет особыми полномочиями и возглавить его. "Это будет означать ситуацию двоевластия в стране. Для России - абсолютно губительная ситуация", - заявил Путин.
"Дело не в том, что я не хочу, - ответил глава государства на вопрос о том, что, может быть, он не хочет оставаться у власти. - Нет, мне нравится моя работа, но для того, чтобы сохранить свои властные полномочия, пойти на какую-то схему во власти, которая будет неприемлема для страны или будет ее разрушать, - вот, чего я боюсь, вот, чего я не хочу делать". Путин также поблагодарил людей за поддержку: на выборах ему доверяют уже много лет оставаться во главе российского государства. "Это огромная честь. Я именно к этому так отношусь", - заключил он.