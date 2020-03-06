Путин заявил об объединяющей роли обновленной Конституции

Обновленная Конституция должна объединять людей вне зависимости от их политических взглядов, доходов, места проживания, национальности и вероисповедания - должна консолидировать общество. И нужны гарантии невозможности отката назад, недопустимость попыток раскачки страны. Об этом заявил президент Владимир Путин на встрече с лидерами думских фракций в Кремле.

"Хотел с вами посоветоваться по поправкам в Конституцию", - приветствовал собравшихся глава государства. "Вот мы сейчас с каждым с глазу на глаз беседовали, я так понял, что многие из представленных вами предложений учтены", - сказал он. "Работая над поправками в Конституцию, мы вместе думаем не только о сегодняшнем, но и о завтрашнем дне, потому что это Основной закон", - заметил президент. Конституция принималась в особое время и в особых условиях, а сейчас ситуация кардинально изменилась. "Пр сути у нас уже другая страна", - считает Владимир Путин.

"Принципиально важно, чтобы обновленная Конституция объединяла людей вне зависимости от политических взглядов, уровня обеспеченности, региона проживания, национальности и вероисповедания. Конституция не случайно называется Основной закон, который должен консолидировать все общество", - продолжил глава государства. "Думаю, у нас получится вынести на общероссийское голосование именно такой пакет поправок в Основной закон", - уверен он.

Президент убежден, что можно найти даже то, что объединяет лидеров фракций в политическом плане. Например, никто не высказался бы за то, что страна должна вернуться в 90-е. При всем позитиве, связанном с демократизацией, вернуться в годы тяжелых испытаний для граждан точно никто не хочет. Но недостаточно просто подвести черту под определенным этапом развития страны, сказал Путин: "Нужны гарантии невозможности отката назад в том направлении, в котором мы не хотим возвращаться, недопустимость новых попыток раскачки страны - тоже этого никто не хочет... Уверен, ничего подобного не должно повториться в нашей истории, в нашем будущем".

Сейчас есть все возможности для реализации социально ориентированной государственной политики, основанной на потребностях граждан, на повышении качества и уровня жизни, заявил президент, подчеркнув важность поддержки семьи, всесторонней защиты детей, обеспечения доступного образования и здравоохранения, достойного уровня жизни людей старшего возраста. Причем высокие стандарты в соцсфере должны одинаково соблюдаться во всех регионах и муниципалитетах. "И чтобы нам реально достичь улучшения, нужно, конечно, чтобы эти цели работали на всех уровнях публичной власти: от муниципального до федерального", - обозначил глава государства.

Владимир Путин подчеркнул: при принятии законопроекта в первом чтении и при формулировании поправок позиция лидеров парламентских партий была во многом решающей. Президент отметил отдельно вклад каждой фракции. "В основном, удалось найти необходимые конструктивные решения, которые позволят внести актуальные и востребованные жизнью изменения в Основной закон, при этом не перегружать... его предложениями, которые безусловно важны, но более уместны для использования их в федеральных, региональных законах либо в нормативных актах правительства", - констатировал он и попросил поддержать законопроект по внесению поправок в Конституцию во втором, а затем и в третьем чтении.