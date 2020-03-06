Центр России окажется в барической ложбине

К Центральному федеральному округу приближается барическая ложбина (область низкого атмосферного давления).

Поэтому, как поясняют в Гидрометцентре, в ее передней части с южными ветрами продолжит поступать теплый воздух. До понедельника в столичном регионе от +10 до +14 градусов. Возможны кратковременные дожди. Но погода облачная, и солнце по-прежнему прячется за облаками.

Погреться под солнечными лучами сейчас вдоволь можно на юге. Там так тепло, что хоть курортный сезон открывай. Только вода еще холодная. По предварительным прогнозам, к началу следующей недели в Симферополе до +22 градусов. В Ялте +17 градусов. Также тепло и солнечно будет в Краснодарском крае: в Геленджике, Армавире, Славянске-на-Кубани +21 градус. В Краснодаре и Сочи +20-22 градуса.