ЦОДД призвал добираться до "Острова мечты" на общественном транспорте

В связи с предстоящими выходными ожидается увеличение потока посетителей в открывшийся парк развлечений "Остров мечты". Чтобы избежать пробок, специалисты Центра организации дорожного движения (ЦОДД) советуют воспользоваться общественным транспортом.

- В день открытия небольшие осложнения были на проспекте Андропова в направлении области, и на его дублере в сторону центра, - сообщает ЦОДД. - Поэтому не исключены в выходные дни также затруднения в движении на проспектах Андропова и Лихачева, улице Мустая Карима и Проектируемом проезде № 4062.

Чтобы точно рассчитать свое время, специалисты советуют воспользоваться городским транспортом. Парк расположен в шаговой доступности от станции метро "Технопарк", а также рядом с одноименной остановкой, через которую проходит шесть маршрутов наземного городского транспорта. С подробными схемами проезда можно заранее ознакомиться здесь.