Новости

В Пензе заведующего травматологией осудили за смерть ребенка 12:58
В Кирове директора детского учреждения заподозрили в покупке диплома 12:41
В Томске придумали, как очистить воду от нефти с помощью губки для посуды 12:39
Видео: полисмены вытащили шофера из горящей кабины за миг до взрыва 12:22
Японскую печатную графику 70-х представят в городе на Неве 12:21
Китай ответил на предложение Трампа присоединиться к переговорам по разоружению 12:21
Медики рассказали о распространенных аминокислотах, провоцирующих инсульт 12:20
Вашье-Лаграв заменит Раджабова на шахматном турнире претендентов в РФ 12:19
"У нас, женщин, есть только два оружия". Какие? Тест к 8 Марта 12:15
Лукашенко вручил госнаграды и генеральские погоны 12:10
Ярославский застройщик отправлен в колонию за обман дольщиков 12:06
В Канске мать-алиментщица пряталась от приставов под кроватью 12:06
В Ленобласти объявили в розыск мужчину с трупом в багажнике 12:00
В Москве задержан тренер-педофил 11:57
Строительство платного дублера МКАД планируют закончить к 2026 году 11:57
Госдума отменяет форум "Развитие парламентаризма" из-за коронавируса 11:56
Из Иванова отправятся прямые поезда в Крым 11:49
В Новосибирской области погиб чемпион мира по плаванию из Омска 11:40
Стало известно, сколько на 8 марта стоит завтрак в постель в городах РФ 11:34
На Урале стартовал полуфинал конкурса для учителей будущего 11:33
В Ангарске 13 школьников заразились кишечной инфекцией 11:32
Красноярский экономический форум перенесен на неопределенный срок 11:30
Путин назвал Терешкову настоящим героем 11:28
В Крыму объяснили отказ премьера Украины от слов о подаче воды в регион 11:28
В Донбассе заявили о возвращении ВСУ на позиции у Петровского 11:26
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Тест "РГ" - хорошо ли вы знаете сказку "Конек-Горбунок"
Тест "РГ" - хорошо ли вы знаете сказку "Конек-Горбунок"
"У нас, женщин, есть только два оружия". Тест к 8 Марта
"У нас, женщин, есть только два оружия". Тест к 8 Марта
Как сложилась жизнь медсестры и командира группы в Афганистане
Как сложилась жизнь медсестры и командира группы в Афганистане
06.03.2020 11:49
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Из Иванова отправятся прямые поезда в Крым

Текст: Анна Скудаева
Фото: Инфоцентр "Крымский мост" Фото: Инфоцентр "Крымский мост"
Фото: Инфоцентр "Крымский мост"

Добраться в Крым из Иванова по железной дороге пассажиры отныне смогут без пересадок благодаря запуску прямых поездов.

Фото: Юрий Смитюк/ТАСС
Началась продажа билетов на поезд Керчь - Анапа

Как сообщает правительство Ивановской области, первый поезд в Симферополь проследует через Иваново 27 апреля. В его составе будут купейные и плацкартные вагоны.

- В рамках расширения географии перевозок в апреле текущего года поезда на полуостров отправятся не только из Москвы и Санкт-Петербурга, но и из Мурманска, Екатеринбурга и Кисловодска. Из города Иваново в Крым теперь можно добраться по железной дороге без пересадок. Время в пути до Симферополя - два дня. Поезд будет курсировать раз в девять дней, - сообщили в облправительстве.

Попасть на полуостров можно будет на поезде Мурманск - Симферополь. Его маршрут проложен через Иваново, Ковров, Дзержинск, Нижний Новгород, Арзамас, Пензу и Ростов-на-Дону.

Железнодорожное сообщение с Крымом было открыто в декабре 2019 года в связи с завершением строительства Крымского моста. Оператором железнодорожных перевозок на этом направлении стала транспортная компания "Гранд Сервис Экспресс".

Экономика Транспорт Железные дороги Филиалы РГ Центральная Россия Филиалы РГ Крым ЦФО Ивановская область ЮФО Республика Крым

Главное сегодня

Лидеры фракций заверили Путина в поддержке его поправок в Конституцию
Китай ответил на предложение Трампа присоединиться к переговорам по разоружению
МИД РФ направил ноту протеста в Италию из-за дела биатлониста Логинова
Красноярский экономический форум перенесен на неопределенный срок
В Донбассе заявили о возвращении ВСУ на позиции у Петровского
Финансы
Финансы
Как вернуть навязанную банком страховку
Недвижимость
Недвижимость
Россиянам могут упростить получение субсидий по ЖКХ