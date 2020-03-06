Из Иванова отправятся прямые поезда в Крым

Добраться в Крым из Иванова по железной дороге пассажиры отныне смогут без пересадок благодаря запуску прямых поездов.

Как сообщает правительство Ивановской области, первый поезд в Симферополь проследует через Иваново 27 апреля. В его составе будут купейные и плацкартные вагоны.

- В рамках расширения географии перевозок в апреле текущего года поезда на полуостров отправятся не только из Москвы и Санкт-Петербурга, но и из Мурманска, Екатеринбурга и Кисловодска. Из города Иваново в Крым теперь можно добраться по железной дороге без пересадок. Время в пути до Симферополя - два дня. Поезд будет курсировать раз в девять дней, - сообщили в облправительстве.

Попасть на полуостров можно будет на поезде Мурманск - Симферополь. Его маршрут проложен через Иваново, Ковров, Дзержинск, Нижний Новгород, Арзамас, Пензу и Ростов-на-Дону.

Железнодорожное сообщение с Крымом было открыто в декабре 2019 года в связи с завершением строительства Крымского моста. Оператором железнодорожных перевозок на этом направлении стала транспортная компания "Гранд Сервис Экспресс".