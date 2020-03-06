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06.03.2020 10:17
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Москвичам рассказали, какие возможности предоставляет платформа i.moscow

Текст: Любовь Проценко

Платформа i.moscow предлагает 10 основных сервисов для участников Московского инновационного кластера. Эти инструменты помогают компаниям и разработчикам создавать высокотехнологичные проекты, получать господдержку, привлекать инвестиции и искать места сбыта.

"Это полезные на практике инструменты для всех, кто занят развитием инноваций или планирует привлекать инновационные технологии для реализации своих проектов. ИТ-решения направлены на цифровизацию услуг, автоматизацию бизнес-процессов, интеграцию с другими электронными площадками", - считает заммэра Москвы Наталья Сергунина, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

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Как пояснил министр правительства Москвы, руководитель департамента информационных технологий Эдуард Лысенко: "Сегодня в Москве создана полноценная цифровая экосистема, которая помогает бизнесу взаимодействовать не только с городом, но и с партнерами. Платформа i.moscow - один из важных элементов этой экосистемы. Она дает дополнительные уникальные, но технически простые и понятные инструменты для взаимодействия всех участников Московского инновационного кластера".

В настоящее время специалисты прорабатывают возможности интеграции сервиса с ведущими торговыми площадками, среди которых портал поставщиков и ресурсы ряда крупных корпораций.

Например, сервис "Аренда" позволяет участникам кластера подбирать помещения для любых целей - от склада до лаборатории. Уже доступны около 1600 объектов. Сервис "Площадки для пилотирования" дает возможность протестировать проекты и прототипы в реальных условиях на 24 площадках разного профиля, с разным функционалом и инфраструктурой. Это образовательные и медицинские учреждения, коворкинги и арт-пространства, технопарки и научные центры, спасательные станции и даже кондитерская. "Навигатор по мерам поддержки" предлагает информацию о 199 видах господдержки, как регионального, так федерального уровня.

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Сервис "Биржа контрактного производства" позволяет заказчику получить готовый продукт, не имея собственных производственных мощностей. Для этого нужно оформить и разместить на бирже онлайн-заявку с описанием. Производитель с нужными ресурсами, увидев ее, выполнит заказ с соблюдением всех технологических циклов. Сервис "Найти партнера" помогает привлечь не только квалифицированные кадры, но и поставщиков, аналитиков, экспертов.

Сервис "Венчурные инвестиции" объединяет фонды, готовые обеспечить финансирование растущим компаниям или стартапам. Участники кластера могут описать свой проект и разместить информацию о нем в соответствующем разделе, чтобы привлечь инвесторов.

Более 102 тысяч инновационных разработок представлены на "Бирже патентов". Здесь можно найти нужный патент и внести в базу собственную технологию.

Презентовать товар, выйти на новые рынки сбыта и увеличить продажи поможет "Маркетплейс". Около 750 тысяч продуктов в 24 категориях и 122 тысяч услуг собраны на платформе Московского инновационного кластера.

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