Под Белгородом провалились под лед и утонули два рыбака

В Белгородской области следствие выясняет обстоятельства гибели на водоеме двух мужчин.

В следственном управлении СК РФ по региону сообщили, что, по предварительным данным, 4 марта два жителя поселка Октябрьский Белгородского района отправились на рыбалку на водоем около села Новая Нелидовка.

Утром 5 марта местные жители увидели, что на месте, где накануне сидели рыбаки, лед поврежден, а рыбаков не видно, - рассказали в следственном управлении.

Вызванные на место сотрудники регионального ГУ МЧС извлекли из воды тела 62- и 65-летнего мужчин.

По факту гибели людей следственный отдел по Белгородскому району организовал доследственную проверку. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.