Путин назвал судьбой свое президентство

Владимир Путин не устал от президентства - это не работа, а судьба. Об этом он заявил на встрече с общественностью в Иваново.

"Моя работа заключается, в том числе, в сегодняшней нашей встрече. Разве можно от этого устать? Одно удовольствие", - улыбнулся глава государства, отвечая на вопрос, почему он отказывается от вариантов продления полномочий и не устал ли он от своей работы.

"Я прекрасно понимаю и ваш вопрос, и благодарен бесконечно людям, которые озабочены этим", - продолжил президент. "Дело не в том, что я устал или хочу куда-то в сторону уйти уже. Дело совершенно не в этом", - пояснил он.

"Любой человек, если бы оказался в моем положении, уверен, воспринимает это не просто как работу, а как судьбу, поэтому я к этому так и отношусь", - сообщил глава государства. "Без поддержки вообще работать невозможно на таком месте, начиная с 2000-х годов, самых тяжелых и отчасти кровавых, если бы не было поддержки людей, ничего невозможно было бы сделать", - заявил он.